¿Qué Pasará el 19 de Diciembre 2025 con el Cometa 3I/ATLAS? La Tierra Vivirá Momento Único

El cometa 3I/ATLAS ha capturado la atención de miles de expertos y aficionados de la astronomía mientras continúa su camino por el sistema solar y está a punto de vivirse un momento único con La Tierra. Por ello, acá en N+ te decimos qué pasará el 19 de diciembre de 2025.

La observación del objeto interestelar ha provocado todo tipo de teorías, ya que está rodeado por una nube de gas luminosa y se reportó inestabilidad en su aceleración no gravitacional, por lo que muchos se preguntan si es amigable o representa un peligro, a lo que respondió Avi Loeb.

Por estas razones, los expertos en astronomía están pendientes de lo que sucederá el próximo viernes 19 de diciembre con el cometa 3I/ATLAS y la Tierra, ya que éste será un momento único que no se repetirá.

¿Qué pasará con el 3I/ATLAS el 19 de diciembre 2025?

El objeto interestelar, que se formó fuera de nuestro sistema solar, alcanzará su perigeo, es decir su punto máximo de acercamiento con la Tierra, el próximo 19 de diciembre de 2025, de acuerdo con los análisis de los expertos.

Según la NASA, el cometa 3I/ATLAS podrá ser observado por los humanos a partir de esa fecha, pero no a simple vista, ya que se necesitará de un telescopio para poder verlo. El objeto interestelar será observable todos los días antes del amanecer hasta marzo 2026.

"3I/ATLAS puede ser observado en el cielo antes del amanecer, incluso con un pequeño telescopio, y permanecerá observable hasta la primavera boreal de 2026", dijo la NASA.

Posteriormente, el objeto interestelar continuará su recorrido por el sistema solar y se acercará a Júpiter el próximo 16 de marzo de 2026, a una distancia aproximada de 54 millones de kilómetros. Después, el cometa seguirá su viaje hacia el espacio hasta no ser visto jamás.

¿A qué distancia pasará el cometa 3I/ATLAS de la Tierra?

Desde que fue descubierto el pasado 1 de julio del 2025 por el telescopio ATLAS (Sistema de Alerta Final de Impacto Terrestre de Asteroides), la NASA reveló que el cometa interestelar no representa ninguna amenaza para la Tierra, ya que su punto más cercano a nuestro planeta es de 1.8 unidades astronómicas, es decir unos 270 millones de kilómetros. Esta distancia representa aproximadamente 700 veces la separación entre la Luna y la Tierra.

Actualmente, el 3I/ATLAS se encuentra a más de 273 millones de kilómetros y a más de 300 millones de kilómetros del Sol. Se estima que se mueve a una velocidad de 224 mil km por hora, es decir a 62.3 km por segundo, aproximadamente.

