¿Un Motor en el 3I/ATLAS? Señalan Inestabilidad en Aceleración No Gravitacional del Cometa

El cometa interestelar 3I/ATLAS, el tercer cuerpo identificado que entró en nuestro sistema solar, presenta una trayectoria inusual. La razón de esta desviación es su aceleración no gravitacional, según el astrónomo de Harvard, Avi Loeb, director del Proyecto Galileo, quien dedica parte de su blog a analizar el objeto y quien ha sido uno de los principales

La aceleración no gravitacional significa que el objeto se desvía de la ruta que las leyes de la gravedad dictan. La detección de esta desviación, medida cerca del perihelio del objeto interestelar 3I/ATLAS en octubre de 2025 que, según Loeb, es estadísticamente significativa.

Aquí te decimos lo que el astrónomo explica sobre la aceleración no gravitacional y por qué dice que se podría ser la propulsión de un motor.

¿Por qué el científico de Harvard dice que motor impulsa al 3I/ATLAS?

En un cometa natural, la aceleración no gravitacional se explica por la expulsión masiva de materia. Esta expulsión de material ocurre cuando la radiación solar calienta el núcleo y provoca la sublimación de hielos. La fuerza de la expulsión impulsa al cometa. La aceleración requirió una evaporación masiva si el objeto es un cometa natural.

Sin embargo, Loeb plantea que la aceleración pudo producirse por un motor si el cometa interestelar 3I/ATLAS fuera un objeto tecnológico. Los chorros de propulsores tecnológicos serían más efectivos para acelerar el objeto con menos pérdida de masa, ya que estos logran velocidades de escape más altas que el gas que se libera de forma natural. Loeb enfatiza que la ciencia requiere datos para determinar si los chorros provienen de la sublimación de bolsas de hielo o de propulsores tecnológicos.

La Coincidencia Orbital con Júpiter

La aceleración no gravitacional del cometa interestelar 3I/ATLAS facilita un acercamiento extraordinario a Júpiter.

El pronóstico inicial indicó que la distancia de máximo acercamiento a Júpiter (distancia perijove) el 16 de marzo de 2026 sería de 53.445 millones de kilómetros, cifra que coincide con el radio de Hill de Júpiter (53.502 millones de kilómetros). El radio de Hill marca el límite donde la gravedad de Júpiter domina sobre la atracción del Sol. Loeb considera que esta coincidencia es extremadamente rara, con una probabilidad menor a 0.00004.

Loeb afirma que si esta rara coincidencia se materializa, podría señalar un toque tecnológico. En tal caso, el objeto podría liberar dispositivos como satélites artificiales, en los puntos de Lagrange L1 y L2 de Júpiter. En esos puntos las correcciones orbitales y los requisitos de combustible son mínimos.

Loeb abre un nuevo debate alrededor del cometa interestelar 3I/ATLAS

A decir de Loeb, el sitio web JPL Horizons de la NASA actualizó el valor de la aceleración no gravitacional de 3I/ATLAS. La NASA revisó el modelo de la dependencia radial de la aceleración, usando una dependencia inversa al cuadrado, la cual resulta apropiada para la sublimación del hielo de dióxido de carbono. Este nuevo modelo modificó el pronóstico del acercamiento, situando la distancia perijove ligeramente fuera del radio de Hill.

Loeb, sin embargo, argumenta que este nuevo modelo es inadecuado, ya que 3I/ATLAS se hizo más brillante cerca del perihelio de lo que este modelo predice. Corregir la dependencia radial probablemente devolverá el pronóstico del acercamiento a la distancia del radio de Hill. La ciencia, insiste Loeb, se resuelve con datos y no por la autoridad de los funcionarios de la NASA. Los datos astrométricos de las naves espaciales Juno, Juice o Psyche serán de gran utilidad para resolver esta controversia.

