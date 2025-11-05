¿Qué Dijo Elon Musk del Cometa 3I/ATLAS? Esto Piensa el Magnate del Objeto Interestelar

El cometa 3I/ATLAS que actualmente recorre nuestro sistema solar sigue en el foco de atención de científicos y las personas en general. Este objeto, considerado, el tercer visitante interestelar que los astrónomos han detectado sigue arrojando preguntas sobre su naturaleza y origen.

Como te hemos informado en N+, la trayectoria del 3I/ATLAS no sigue un camino cerrado alrededor del Sol, sino una ruta hiperbólica que lo sacará de nuestro “vecindario estelar” para siempre.

Y aunque se han dado a conocer cientos de hipótesis sobre el objeto, ahora fue turno de Elon Musk, quien durante una entrevista, se refirió a la composición y el movimiento inusual del cometa 3I/ATLAS y aquí te platicamos qué fue lo que dijo.

Video: Cometa 3I/ATLAS en el Sistema Solar: ¿Por Qué la NASA Dejó de Informar sobre su Paso?

Noticia relacionada: ¿A Qué Hora Ver la Luna Llena de Noviembre 2025 en México y Por Qué Es una Superluna?

¿Qué dijo Elon Musk sobre el cometa 3I/ATLAS?

Elon Musk afirma que 3I/ATLAS es un objeto fascinante por dos razones principales. La primera es que según él, la roca espacial está compuesta casi totalmente de níquel y tiene muy poco hierro. El empresario explica que en la Tierra, los lugares donde se extrae níquel tienen ese mineral porque un cometa o asteroide rico en ese mineral, impactó esa zona del planeta.

“Definitivamente hay cometas y asteroides que están hechos principalmente de níquel, de hecho. Los lugares donde se extrae níquel en la Tierra son en realidad donde un asteroide o cometa rico en níquel golpeó la Tierra”, dijo Musk.

La segunda razón es que el objeto cambió de rumbo. Se detectó la primera señal de aceleración no gravitacional. Para Musk, esto significa que alguna fuerza diferente a la gravedad afecta su aceleración y su trayectoria.

Video: Cometas Colorean el Cielo en China Durante el Festival Internacional de Weifang

Musk también enfatiza el tamaño de 3I/ATLAS, al referirse a él como enorme. El objeto tiene el tamaño de Manhattan, según sus comentarios. El empresario advierte que si un objeto así impacta la Tierra, pulverizaría un continente y probablemente acabaría con la mayor parte de la vida humana.

“Sería una nave espacial muy pesada… Eso es un problema real si impacta. Pulverizaría un continente, algo así. O tal vez algo peor. Probablemente aniquilaría la mayor parte de la vida humana, si no a todos nosotros”, opina Musk.

Noticia relacionada: ¿De Dónde Viene el Cometa 3I/ATLAS y Por Qué Es un Objeto Interestelar? Científicos Responden

¿Qué dice la NASA sobre la composición del cometa 3I/ATLAS?

A pesar del enfoque de Musk en el níquel, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y otras agencias ofrecen una descripción distinta de la composición.

La NASA clasifica a 3I/ATLAS como un cometa porque el objeto está activo, tiene un núcleo sólido de hielo y desprende una nube de gas y polvo, conocida como coma.

El telescopio Hubble de la NASA capturó una imagen donde se ve una nube de polvo en forma de lágrima que sale del núcleo helado y sólido.

Otros estudios complementan esta información, pues detectaron grandes cantidades de agua desprendidas del cometa. Los astrónomos observan que este cometa tiene más agua de la que tienen habitualmente los cometas y asteroides de nuestro sistema solar.

Video: Así se Vio ‘El Cometa del Siglo’ desde Carrizal, Veracruz

El Telescopio Espacial James Webb complementa este análisis e indica que el objeto interestelar contiene: agua en abundancia, una gran cantidad de dióxido de carbono, polvo, monóxido de carbono y sulfuro de carbonilo.

Sobre el tamaño, las observaciones hechas por el Hubble el 20 de agosto de 2025 indican que el diámetro del núcleo del cometa no rebasa los 5.6 kilómetros, lo que equivale a 3.5 millas.

Noticia relacionada: Experto de Harvard Acusa a la NASA de Ocultar Imágenes del Cometa 3I/ATLAS

¿El cometa 3I/ATLAS es un peligro para la Tierra?

Ante los constantes rumores sobre el peligro del 3I/ATLAS, la NASA ha insistido que el cometa no representa ninguna amenaza para la Tierra. El objeto pasa lejos. La mayor cercanía a nuestro planeta será de unos 270 millones de kilómetros.

Historias relacionadas:

CH