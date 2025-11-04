¿A Qué Hora es el Punto Máximo para Ver la Superluna de Noviembre 2025 en México?

Como te hemos venido informando en N+, la fase de Luna Llena, que ocurrirá en estos días, coincidirá con el punto de mayor proximidad del satélite natural a la Tierra. Un fenómeno que se conoce como Superluna, así que te decimos todo lo que debes de saber para que la disfrutes al máximo.

Si es que no lo sabías, te contamos que la fase de Luna Llena ocurre en el momento en que el astro se posiciona directamente opuesto al Sol, con el planeta Tierra ubicado entre ambos. Esta alineación permite que la Luna se vea completamente iluminada a lo largo de toda la noche.

Sí que si eres fanático de estos fenómenos astrológicos te compartimos el horario exacto para la observación de la Superluna desde México.

Video: Así Luce la Espectacular Superluna de Octubre de 2025, Hoy 7 Octubre 2025

Historia relacionada: ¿Cuándo es el Próximo Pago de Pensiones para Bienestar Adultos Mayores 2025?

¿Por qué se le llama superluna al evento astronómico de noviembre?

La Luna Llena de noviembre de 2025, conocida como la Superluna, será la más grande y brillante de todo el año. Esto se debe a la coincidencia con el perigeo, momento en que la Luna se sitúa a unos 363,300 kilómetros de la Tierra en su órbita elíptica de 27 días. Su diámetro aparente será cerca de un ocho por ciento mayor, y su brillo superará el 16 por ciento al de una Luna Llena promedio.

Según información de la UNAM, la tradición anglosajona la denomina "Luna del Cazador". Este nombre surgió históricamente al ser un periodo considerado oportuno para la cacería, pues la luz de la luna facilitaba ver y rastrear a los animales para cazarlos.

Video: Detectan 7 Volcanes Activos en la Luna de Júpiter: Esto se Sabe

Otros calendarios le otorgan el nombre de Luna del Castor, pues marcaba el tiempo en que estos animales concluían la preparación para la temporada invernal.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) establece que las Superlunas son fenómenos que ocurren solo tres o cuatro veces en el año. Sin importar el nombre que se le dé, la noche de este 5 de noviembre ofrece una oportunidad ideal para ser testigos de este espectáculo natural.

¿Cuál es el horario clave para observar la superluna en México?

El fenómeno astronómico de la Superluna tendrá lugar durante la noche del miércoles 5 de noviembre de 2025. En esta fecha, el satélite alcanza el perigeo, su punto más cercano a la Tierra, en conjunción con la fase de plenilunio.

Video: Eclipse Total de Luna "Sangrienta" Dura 83 Minutos y se Observa en Medio Oriente

El mejor momento para observar la Superluna en todo el territorio mexicano inicia a partir de las 18:00 horas. Es importante notar que este horario corresponde al tiempo del centro de México.

Para disfrutar del espectáculo de la Superluna, los observadores solo tienen que orientar su mirada hacia la dirección del horizonte este-sureste. Se espera que la Luna se vea completamente iluminada durante toda la noche del 5 de noviembre, e incluso un día antes y un día después de la fecha central del evento.

Historias relacionadas:

CH