¿A Qué Hora Ver la Luna Llena de Noviembre 2025 en México y Por Qué Es una Superluna? Fecha

Si eres un apasionado del cosmos y los fenómenos astronómicos, déjate sorprender por el espectáculo que albergará este mes el cielo nocturno. En N+ te decimos ¿a qué hora ver la Luna Llena de Noviembre 2025, por qué será una Superluna y la más grande de 2025?

La fase conocida como Luna Llena ocurre cuando el astro está directamente opuesto al Sol, con la Tierra en medio. De modo que se verá iluminada toda la noche, por lo que vale la pena conocer cuándo será el mejor momento para disfrutarla desde tu ubicación.

De acuerdo con la UNAM, la tradición anglosajona conoce a la Luna Llena de noviembre como "Luna del Cazador" y surge como un momento perfecto para observarla a simple vista o intentar capturar la mejor fotografía astronómica.

¿A qué hora ver la Luna Llena de Noviembre 2025 en México?

Faltan pocos días para poder disfrutar este evento astronómico que tendrá lugar la noche del miércoles 5 de noviembre de 2025. En ese momento alcanzará su punto más cercano a la Tierra, es decir el perigeo, coincidiendo con la fase de plenilunio.

Podrá observarse en todo México a partir de las 18:00 horas (tiempo del centro), sólo habrá que enfocar la mirada hacia el horizonte este-sureste.

De acuerdo con el sitio especializado en astronomía Star Walk la luna se verá completamente iluminada toda la noche, incluso un día antes y después de la fecha exacta.

Además de disfrutar del espectáculo que supone la Luna Llena, en el Cielo otros visitantes cósmicos la acompañarán. Se trata del cúmulo estelar de las Pléyades, también conocido como las "Siete Hermanas".

¿Por qué la Luna Llena de Noviembre será una Superluna?

Se le conoce como Superluna debido a que su diámetro aparente será alrededor de ocho por ciento mayor y su brillo un 16 por ciento superior al de la Luna Llena promedio.

Pero no es cualquier Superluna, de hecho será la más grande y brillante de todo 2025, debido a que está en el Perigeo.

De acuerdo con la NASA, éstas tienen lugar cuando el satélite coinciden con el punto más cercano a la Tierra en su órbita elíptica. Durante cada órbita de 27 días, la Luna alcanza su Perigeo a unos 363.300 kilómetros de la Tierra, como el Apogeo a unos 405.500 kilómetros.

¿Y por qué se le llama Luna de Cazador?

La luna llena que llega un mes después de la de Cosecha (la más cercana al equinoccio de otoño), recibe el nombre de Luna del Cazador.

Aunque el almanaque del Granjero también le otorga el nombre de Luna del Castor debido a que era la época en la que estos mamíferos terminaban sus preparativos rumbo al invierno.

Pero no es el único que ha recibido, también se le ha dado el nombre de Luna de Hielo o Luna Helada.

La NASA advierte que las Superlunas sólo ocurren unas tres o cuatro veces al año, por lo que sin importar el nombre que la Luna Llena de noviembre recibe, es el momento exacto para alzar la mirada al cielo.

