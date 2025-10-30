SpaceX Ofrece a la NASA Versión Simplificada de Starship para Llevar Humanos a la Luna en 2028

SpaceX anunció que propondrá a la NASA una versión simplificada de Starship para llevar humanos a la Luna en 2028. El anuncio llega después de que la agencia espacial sugiriera que podría romper el contrato con la empresa de Elon Musk tras varios retrasos dentro del programa Artemis.

de la contempla circunnavegar el satélite en 2026 y llevar humanos a la Luna. La NASA acusa que SpaceX se ha retrasado en el desarrollo de Starship para la misión Artemis III por lo que ha abierto las puertas a colaborar con otras empresas.

NASA amenazó con romper contrato con SpaceX para viajar a la Luna

Volver a la Luna no ha sido una operación sencilla para los Estados Unidos. El programa Artemis, encargado de las misiones dirigidas a nuestro satélite, ha presentado varios retrasos.

El pasado 20 de octubre, Sean Duffy, administrador de la NASA, señaló que la agencia espacial podría romper el contrato con SpaceX para llevar humanos a la Luna. Según explicó el funcionario del gobierno de Donald Trump, Estados Unidos no desea perder ventaja frente a China, en lo que ya se considera una nueva carrera espacial.

El problema es que se están retrasando. Han extendido sus plazos y estamos en una carrera contra China. El presidente y yo queremos llegar a la Luna durante este mandato, así que voy a abrir el contrato

Además, el administrador de la NASA advirtió en su anuncio que podría llevar el contrato para ir a la Luna con Blue Origin, compañía de Jeff Bezos.

Si SpaceX se retrasa y Blue Origin puede hacerlo antes que ellos... ¡Bien por Blue Origin!

SpaceX responde a la NASA y ofrece una arquitectura “simplificada” de Starship para Artemis III

Este 30 de octubre, SpaceX ha respondido a la NASA. La empresa ha afirmado que respondió en tiempo y forma a la agencia espacial y de que es consciente de la importancia de la misión Artemis III en el plano geopolítico.

Desde que se adjudicó el contrato, hemos respondido de forma constante a las necesidades de la NASA a medida que han cambiado los requisitos de Artemis III y hemos compartido ideas sobre cómo simplificar la misión para alinearla con las prioridades nacionales.

En su comunicado, SpaceX ha señalado que presentará una versión “simplificada” de la operación de Starship que permita llevar humanos a la Luna en la misión Artemis III en 2028.

En respuesta a las últimas solicitudes, hemos compartido y estamos evaluando formalmente una arquitectura de misión y un concepto de operaciones simplificados que creemos que permitirán un regreso más rápido a la Luna, a la vez que mejorarán la seguridad de la tripulación.

Elon Musk también se ha sumado a la respuesta de su propia empresa y ha escrito en X, antes Twitter, que “SpaceX avanza a pasos agigantados en comparación con el resto de la industria espacial”. Hasta el momento, la empresa aeroespacial no ha entregado detalles sobre en qué consistiría esta arquitectura simplificada de Starship.

