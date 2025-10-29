¿A Qué Distancia Pasará el Cometa 3I/ATLAS de la Tierra y Cuándo Alcanzará Mayor Acercamiento?

El cometa interestelar 3I/ATLAS continúa su recorrido por el sistema solar, y luego de que alcanzó su punto máximo de aproximación con el Sol, las personas se preguntan a qué distancia pasará este objeto de la Tierra y qué día será su mayor acercamiento.

El tercer objeto interestelar detectado por los humanos ha provocado todo tipo de teorías, por lo que aficionados y expertos en astronomía se encuentran observando su trayectoria en vivo, mientras que la NASA dejó de informar sobre este fenómeno.

¿A qué distancia pasará el cometa 3I/ATLAS de la Tierra?

Desde que fue descubierto el pasado 1 de julio del 2025 por el telescopio ATLAS (Sistema de Alerta Final de Impacto Terrestre de Asteroides), la NASA reveló que el cometa interestelar no representa ninguna amenaza para la Tierra, ya que se encuentra muy lejos.

Su punto más cercano a nuestro planeta es de 1.8 unidades astronómicas, es decir unos 270 millones de kilómetros. Esta distancia representa aproximadamente 700 veces la separación entre la Luna y la Tierra.

Actualmente, el 3I/ATLAS se encuentra a más de 300 millones de kilómetros de la Tierra y a más de 200 millones de kilómetros del Sol, y se estima que se mueve a una velocidad de 152 mil km por hora, es decir a 42 km por segundo, aproximadamente.

¿Cuándo estará más cerca de la Tierra el 3I/ATLAS?

El cometa interestelar, que se formó fuera de nuestro sistema solar, alcanzará su punto máximo de acercamiento con la Tierra el próximo 19 de diciembre de 2025, de acuerdo con los análisis de los expertos.

Cabe señalar que el 3I/ATLAS actualmente no es visible para los telescopios terrestres al encontrarse bloqueado por el Sol, sin embargo volverá a aparecer a finales de noviembre y principios de diciembre 2025, por lo que para estas fechas se prepara una campaña conocida popularmente como 'Defensa Planetaria'.

Esta es la Trayectoria del cometa 3I/ATLAS. Foto: NASA

¿Qué planeta estará más cerca del 3I/ATLAS?

El planeta que estuvo más cerca del cometa 3I/ATLAS fue Marte con una distancia aproximada de 30 millones de kilómetros y esto sucedió el pasado 3 de octubre de 2025, de acuerdo con las observaciones de la NASA.

El objeto interestelar continuará su recorrido por el sistema solar y se acercará a Júpiter el próximo 16 de marzo de 2026, a una distancia aproximada de 54 millones de kilómetros. Posteriormente, el cometa continuará su viaje hacia el espacio interestelar para no ser visto jamás.

