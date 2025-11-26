¿Se Podrá Ver el Cometa 3I/ATLAS el 19 de Diciembre cuando Se Acerque a la Tierra?

El próximo 19 de diciembre el cometa 3I/ATLAS estará en su momento de mayor cercanía con la Tierra. ¿Será visible el objeto interestelar desde nuestro planeta? Te explicamos cómo ver el cometa aquí.

es el tercer objeto interestelar detectado por la humanidad y se le ha catalogado como una condrita carbonácea, por su contenido de dióxido de carbono, monóxido de carbono y agua. En su punto de mayor cercanía a la Tierra, 3I/ATLAS se ubicará a 270 millones de kilómetros.

El cometa 3I/ATLAS alcanzará su perigeo el 19 de diciembre

El cometa 3I/ATLAS ha sido el evento astronómico más importante del 2025 para gran parte de los aficionados a la astronomía y de los científicos. No obstante, los motivos de su importancia no son iguales para todos.

Mientras que algunos (incluso algunos científicos) aventuran teorías de la conspiración sobre este objeto, los astrofísicos han aprovechado para examinar este cometa único. Aunque la NASA ha revelado nuevas imágenes sobre 3I/ATLAS, las observaciones sobre el cometa aún continuarán exhaustivamente en las próximas semanas.

Cometa 3I/ATLAS visto por la sonda MAVEN en Marte. Foto: NASA

El próximo 19 de diciembre llegará una fecha especial sobre 3I/ATLAS. Ese día el cometa se encontrará en su perigeo, es decir, el punto de mayor cercanía con la Tierra.

Según la NASA, en aquel día el objeto interestelar se ubicará a 270 millones de kilómetros de distancia, por lo que no habrá el menor riesgo de un impacto, como algunos podrían creer. De hecho, se trata de una distancia superior a la que hay entre el Sol y la Tierra, de 149 millones de kilómetros.

¿Cómo podré ver el cometa 3I/ATLAS el 19 de septiembre?

Para muchos aficionados, la principal pregunta es qué tan visible será el objeto interestelar durante su perigeo. Según la NASA, el cometa 3I/ATLAS podrá ser observado desde la Tierra el próximo 19 de diciembre, pero no a simple vista.

La Base de Datos de Observación de Cometas (COBS, por sus siglas en inglés) apunta a que actualmente el cometa 3I/ATLAS presenta una magnitud aparente de 10.

La magnitud aparente es una escala que mide el brillo de un objeto y su nomenclatura puede ser confusa para algunos aficionados. En esta escala, a mayor número, menor visibilidad (como Plutón, con una magnitud aparente de 15); aquellos objetos con números negativos tienen una visibilidad sobresaliente, como la Luna (con 12) y el Sol (con -26.7).

Para que se pueda mirar a simple vista, un objeto debe tener al menos una magnitud aparente de 6, en condiciones atmosféricas óptimas. Hasta la magnitud 12, se requiere necesariamente un telescopio o binoculares.

Dados estos datos, podemos concluir que el cometa 3I/ATLAS podrá ser visto con un telescopio, incluso uno sencillo, pero no podrá ser observado a simple vista el 19 de diciembre. Al respecto, la NASA indica que el cometa será observable hasta marzo todos los días antes del amanecer, con telescopio, hasta que su trayectoria le lleve más allá de Júpiter:

3I/ATLAS puede ser observado en el cielo antes del amanecer, incluso con un pequeño telescopio, y permanecerá observable hasta la primavera boreal de 2026.

¿Qué telescopio necesitas para ver el cometa 3I/ATLAS?

Si decides seguir el paso del cometa con tus propios ojos, te recomendamos intentarlo con binoculares de la denominación 10x50, aptos para la observación astronómica. También puedes usar un telescopio dobsoniano, que es más adecuado para principiantes debido a la sencillez de su mecanismo.

Ambos métodos son fáciles de configurar y a prueba de frustraciones. No obstante, también será útil contar con una app para la observación astronómica y buscar condiciones atmosféricas óptimas, en un sitio sin contaminación lumínica.

Si cuentas con todo esto, podrás ver el cometa 3I/ATLAS rozando el horizonte por el este antes del amanecer.

