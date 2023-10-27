¿El Cometa Interestelar 3I/ATLAS es Amigable o Representa un Peligro? Esto responde Avi Loeb

El objeto interestelar 3I/ATLAS sigue captando la atención de la ciencia, pues al ser el tercer objeto conocido que entró en nuestro sistema solar hay una serie de teorías alrededor de él y sin duda alguna, las de las más polémicas son las del astrónomo de Harvard, Avi Loeb.

Esta vez el director del Proyecto Galileo, se pregunta si el cometa interestelar 3I/ATLAS es un jardinero interestelar amigable o una amenaza mortal.

Loeb afirma que en una cita a ciegas con un visitante interestelar, la prudencia dicta observar a tu “date”. La pregunta central es si el objeto pudo sembrar vida en la Tierra, llevando a cabo la panspermia interestelar, o si representa un “asesino en serie” que propaga veneno.

Video: NASA Presenta Nuevas Imágenes del Cometa Interestelar 3I/ATLAS

Para responder a esta pregunta sobre si el cometa interestelar es una amenaza o es amigable, los científicos analizan la composición del objeto. El Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA) realizó observaciones espectroscópicas del 3I/ATLAS. Estos datos revelaron la presencia de dos moléculas importantes: el metanol y el cianuro de hidrógeno.

Según Loeb, ambas moléculas se forman en granos de polvo helado en el medio interestelar frío. Estas moléculas actúan como precursores clave para la química orgánica compleja que es relevante para los orígenes de la vida.

¿Por qué el 3I/ATLAS podría ser un "Jardinero Amigable"?

El metanol refuerza la idea de un "jardinero amigable". El metanol es un componente básico para los aminoácidos y los azúcares, como la ribosa, que forma parte del ARN y ADN. Estos elementos son fundamentales para la química orgánica de la vida tal como la conocemos.

El metanol es abundante en regiones donde se forman estrellas. También se produce de forma natural en las plantas. Algunos microorganismos, incluyendo bacterias, utilizan el metanol como su única fuente de energía.

Video: Cometa 3I/ATLAS en el Sistema Solar: ¿Por Qué la NASA Dejó de Informar sobre su Paso?

Noticia relacionada: ¿Cuándo y Cómo Ver el Objeto Interestelar 3I/ATLAS Desde la Tierra? La NASA Responde

¿Por qué el 3I/ATLAS podría ser un "Asesino Serial"?

En cuanto a la versión de que el cometa interestelar 3I/ATLAS podría ser un peligro es otro punto de vista interesante.

Pues a decir del científico de Harvard, el cianuro de hidrógeno genera la preocupación de que 3I/ATLAS sea un "asesino serial". Aunque el cianuro de hidrógeno es una molécula importante para la formación de moléculas orgánicas complejas, funciona como veneno en altas concentraciones.

En la historia, el cianuro de hidrógeno se usó como arma química venenosa durante la Primera Guerra Mundial por varios países. Algunas bacterias lo producen para inhibir el crecimiento de otros microorganismos.

Video: ‘Cometa del Siglo’ Pasa Cerca de la Tierra, Volverá en 80 Mil Años

Noticia relacionada: Telescopio Detecta Señal de Radio desde el Cometa 3I/ATLAS: ¿Qué Significa el Hallazgo?

¿EL 3I/ATLAS Jardinero Amigable o Amenaza Mortal? Esta es la conclusión de Avi Loeb

En su blog, para decidir si el cometa es un amigo o una amenaza, Loeb se enfoca en la proporción de metanol a cianuro de hidrógeno.

Loeb analizó la relación entre estas dos sustancias para ver cuál predomina. La proporción derivada de metanol a cianuro de hidrógeno en el cometa interestelar 3I/ATLAS fue "anómalamente grande". Se registraron valores de 124 y 79 en septiembre de 2025. Esta proporción está entre las más grandes medidas en cualquier cometa. Solo el cometa C/2016 R2 de nuestro sistema solar superó esta proporción.

En resumen, según el análisis de Loeb, esta proporción anómalamente grande de metanol a cianuro de hidrógeno sugiere una naturaleza amigable para este visitante interestelar. El análisis químico, por lo tanto, reduce la preocupación de que 3I/ATLAS sea una amenaza mortal.

Es decir, a partir de lo que dice Loeb, quien más ha insistido en que el cometa 3I/ATLAS es de origen extraterrestre, no hay nada qué temer al hablar de este visitante interestelar.

Historias relacionadas:

CH