Órbita del Cometa 3I/ATLAS Confirma de Dónde Salió; Solo se Han Descubierto Tres de su Tipo

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) ha dado a conocer nuevos detalles del cometa 3I/ATLAS, como que su órbita hiperbólica revela de dónde salió este objeto, que es el tercero de su tipo descubierto hasta ahora.

En notas anteriores te hemos dado a conocer que la agencia aeroespacial estadounidense confirmó que el 3I/ATLAS no es una nave extraterrestre, además que recientemente te hemos compartido nuevas imágenes de este objeto.

Video: Publican Imágenes Inéditas del Cometa 3I/ATLAS, el Objeto Interestelar Que No Volverá a Ser Visto

Cometa 3I/ATLAS es el tercer objeto interestelar descubierto hasta ahora

La NASA dio a conocer que el cometa 3I/ATLAS es el tercer objeto que proviene del exterior de nuestro sistema solar que se ha descubierto hasta ahora. Los astrónomos han categorizado este objeto como interestelar debido a la forma hiperbólica de su trayectoria orbital.

Es decir, su órbita no sigue una trayectoria cerrada alrededor del Sol. Cuando se rastrea la órbita de 3I/ATLAS hasta el pasado, se observa claramente que el cometa viene desde afuera de nuestro sistema solar.

3I/ATLAS se formó en otro sistema estelar y de alguna manera fue expulsado al espacio interestelar, que es el espacio que está entre las estrellas. Durante millones o incluso miles de millones de años, se ha desplazado hasta que recientemente llegó a nuestro sistema solar.

Las observaciones de la trayectoria del cometa muestran que se está moviendo demasiado rápido como para estar limitado por la gravedad del Sol y que sigue lo que se conoce como una trayectoria hiperbólica.

Está pasando por nuestro sistema solar y continuará su viaje hacia el espacio interestelar, para nunca más ser visto de nuevo.

