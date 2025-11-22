¿Cuál es el Millonario Premio de Fátima Bosch por ser Miss Universo 2025? Corona, Casa y Más

La mexicana Fátima Bosch conquistó la pasarela de Miss Universo 2025, convirtiéndose en la mujer más bella del mundo, pero además de este título, también se lleva premios millonarios, que incluyen un salario de miles de dólares y portar una corona de oro y diamantes.

El pasado jueves 20 de noviembre 2025, la concursante mexicana se coronó en el certamen internacional, siendo la cuarta connacional en lograr este triunfo y la primera en cinco años, tras el triunfo de Andrea Meza en 2020.

La hazaña de Bosch le valió el reconocimiento de decenas de personas, entre ellas las ex Miss Universo mexicanas, pero también de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien destacó su actuar en un momento de injusticia, cuando Nawat Itsaragrisil la llamó "cabeza hueca" y le ordenó callarse.

