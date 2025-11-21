Miss Universo: ¿Qué País Ha Ganado Más Coronas en el Certamen de Belleza?

México está de fiesta por el triunfo de Fátima Bosch como nueva Miss Universo 2025 y con este primer lugar, nuestra nación ya se coló al top de los países más ganadores; en este contexto, en N+ te decimos qué país ha ganado más coronas en la historia del certamen de belleza.

Fátima Bosch, la mexicana que se llevó la corona en Miss Universo 2025

Fátima Bosch es una modelo -de 25 años de edad- originaria del estado de Tabasco.

recientemente, la nueva Miss Universo se hizo viral por un conflicto que tuvo con Nawat Itsaragrinsil, jefe del comité organizador del certamen, en Tailandia, quien en una conferencia de prensa -en vivo- acusó a la mexicana de no compartir información sobre Tailandia en sus redes sociales y la insultó llamándola "tonta".

Al intentar defenderse, Nawat Itsaragrinsil impidió que Fátima Bosch hablara y explicara qué había pasado, momento que se hizo viral en redes sociales, por lo que la mexicana gano empatía, simpatía y fama internacional.

Bosch destacó por no quedarse callada y alzar la voz.

El conflicto escaló y originó una batalla al interior del certamen, a tal grado que Raúl Rocha, dueño y presidente de la organización Miss Universo, defendió a la modelo mexicana.

Luego de la tensión, Nawat Itsaragrinsil ofreció disculpas llorando.

Pese a todo, la noche del 20 de noviembre de 2025, Fátima Bosch ganó el primer lugar y México obtuvo una corona más de Miss Universo, con la que ya se coló a la lista de países que más veces han ganado el certamen.

¿Qué país ha ganado más coronas en Miss Universo?

Si pensabas que Venezuela es el país que más veces se ha coronado en Miss Universo, estás equivocado, pues la nación que más triunfos lleva en este certamen sí está en América, pero no en el sur.

Resulta que Estados Unidos es el país que más veces ha ganado el primer lugar en el certamen Miss Universo.

Sí, así como lo lees, Estados Unidos se ha llevado la corona nueve veces.

Lista de las estadounidenses que se han coronado como Miss Universo

Las nueve modelos estadounidenses que han triunfado en Miss Universo son las siguientes:

Miriam Jacqueline Stevenson, en 1954. Carol Ann Laverne Morris, en 1956. Linda Jeanne Bement, en 1960. Sylvia Louise Hitchcock, en 1967. Shawn Nichols Weatherly, en 1980. Chelsi Mariam-Pearl Smith Trimble, en 1995. Brook Antoinette Mahealani Lee, en 1997. Olivia Frances Culpo, en 2012. R'Bonney Nola Gabriel, en 2022.

Países que más veces han ganado Miss Universo

País Número de coronas Estados Unidos 9 Venezuela: 7 Puerto Rico 5 México 4 Filipinas 4 India 3 Sudáfrica 3 Suecia 3

