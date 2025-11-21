¿Qué Dijo Fátima Bosch Luego de Ganar Miss Universo 2025? Este Mensaje Dio la Reina de Belleza

La mexicana Fátima Bosch se convirtió en la nueva Miss Universo 2025, al ganar el certamen que se realizó la noche del jueves, en Tailandia, y hoy, 21 de noviembre de 2025, dio sus primeras declaraciones luego de coronarse como reina de belleza; entérate aquí qué dijo en su mensaje.

¿Quién es Fátima Bosch? Fátima Bosch es una modelo, originaria de Tabasco, de 25 años de edad.

Fátima Bosch es una modelo, originaria de Tabasco, de 25 años de edad. Bosch es la cuarta mexicana en coronarse como Miss Universo, luego de Lupita Jones, en 1991; Ximena Navarrete, en 2010; y Andrea Meza, en 2020.

Fátima Bosch se hizo viral, recientemente, por un conflicto que tuvo con Nawat Itsaragrinsil, jefe del comité organizador del certamen, en Tailandia, quien en una conferencia de prensa acusó a la mexicana de no compartir información sobre Tailandia en sus redes sociales.

Al defenderse, Nawat Itsaragrinsil impidió que Fátima Bosch hablara y explicara qué había pasado, momento que se hico viral en redes sociales, por lo que la mexicana gano empatía, simpatía y fama internacional.

El conflicto escaló y originó una batalla al interior del certamen, a tal grado que Raúl Rocha, dueño y presidente de la organización Miss Universo, defendió a la modelo mexicana.

Pese a todo, la noche del 20 de noviembre de 2025, Fátima Bosch ganó el primer lugar y se coronó como Miss Universo.

¿Qué dijo Fátima Bosch en su primer mensaje en redes sociales como Miss Universo 2025?

En primer mensaje de este viernes, publicado en redes sociales, Fátima Bosch habló sobre el destino, la envidia, la suerte y Cristo.

Hoy confirmé de nuevo que lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para, ni el destino lo aborta, ni la suerte lo cambia. Viva Cristo Rey.

