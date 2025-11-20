¿Quién Diseñó el Vestido con el que Fátima Bosch Ganó Miss Universo 2025?

Fátima Bosch Fernández no solo sorprendió por su belleza y talento durante Miss Universo 2025. También lo hizo por levantar la voz y mostrar a la mujer empoderada.

Fue tal su dedicación y demostración de inteligencia y carácter, que conquistó en Bangkok, Tailandia, la cuarta corona para nuestro país en este certamen.

Además, lució verdaderas obras de arte del diseño que sin duda llamaron la atención del público a nivel mundial, como el traje típico inspirado en la diosa Xochiquétzal.

Vestido de la ganadora de Miss Universo 2025

En el momento más álgido de la competencia, el de las 12 mejores del evento, Fátima, originaria de Teapa, Tabasco, lució un vestido rojo con cuello alto y decorados en dorado.

Además, para hacer más atractivo el diseño, usó una capa ligera en el mismo tono con algunos destellos también en oro. Con esta propuesta, Bosch pasó a la fase final de las cinco mejores.

Pero ¿quién está detrás del vestido? Bueno, el traje es obra del diseñador Trino Orozco, mexicano y originario de Guadalajara.

A través de redes sociales, Trino siguió la competencia y dio sus buenos deseos para la mexicana, quien al final de la noche, y después de una travesía que comenzó con un escándalo, se coronó como la Miss Universo 2025.

Mexico es @missuniverse gracias infinitas @fatimaboschfdz por creer y confiar ciegamente en nosotros para este sueño que también cumplimos como nuestro, gracias por hacernos soñar y llegar a lo más alto, gracias por traernos la cuarta a Mexico te amamos (sic)

En su mensaje, tras la victoria de Fátima Bosch, agradeció a Jorge Figueroa, director de Miss Universo México, y a Vanessa Ferbal, madre de la flamante ganadora, por confiar en él para esta competencia.

Cabe resaltar que Trino también dio en la preliminar un vestido dorado que sorprendió a todos. Esta prenda fue en colaboración con Manuel de la Mora, también tapatío.

Noches de desvelo

Trino Orozco comenzó su camino de la mano de Bosch durante el Miss Universo México, que dio a Fátima la oportunidad de representar a nuestro país en el certamen mundial.

No dimensionan la felicidad qué hay en mi de poder trabajar con la mujer más bella de todo Mexico, aquí están reflejadas horas de desvelo, de cansancio, infinitas horas de trabajo, pero todo esto vale la pena al ver esta obra de arte en escenario, ver el resultado final en Fatima, en verdad que es maravilloso (sic)

En redes sociales, Orozco tiene un lema que se hizo presente en su propuesta ganadora: "Celebramos la elegancia del diseño mexicano".

De esta forma, México volvió a lo más alto de Miss Universo en la figura de Fátima Bosch y además dejó para la posteridad ese vestido rojo que combinó perfecto con la corona puesta de la tabasqueña.

