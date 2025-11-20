Fátima Bosch en Miss Universo 2025: Radiografía de su Paso por la Final

Fátima Bosch llegó a Miss Universo 2025 como una de las favoritas de la competencia, tras haberse ubicado entre los ocho primeros lugares de varias pruebas, previas a la ceremonia de coronación. La noche de este jueves 20 de noviembre de 2025, la competidora mexicana se enfrentó a las candidatas de los 136 países que participan para quedarse con la corona.

La mexicana Fátima Bosch inició su paso por Miss Universo en medio de la polémica, después de que protagonizó un enfrentamiento con Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International. Aquel primer desencuentro le valió el apoyo de usuarios de redes sociales, celebridades mexicanas e internacionales, e incluso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien reconoció que la mexicana haya alzado la voz, tras experimentar una agresión.

Video: Mexicana Fátima Bosch Denuncia Agresión por Parte del Organizador de Miss Universo

Nota relacionada: Fátima Bosch, en Diosa de las Flores durante Competencia de Traje Nacional de Miss Universo 2025

Fátima Bosch pasa a las primera selección de 30

Al inicio de la ceremonia de coronación, Fátima desfiló en compañia de las 136 participantes. Minutos después de iniciado el evento, la mexicana se integró al grupo de las primeras 30 seleccionadas, entre las que también se ubicaron:

India

Guadalupe

China

Tailandia

República Dominicana

Brasil

Ruanda

Costa de Marfil

Colombia

Países Bajos

Cuba

Bangladesh

Japón

Puerto Rico

Estados Unidos

México

Filipinas

Zimbaue

Costa Rica

Malta

Chile

Canadá

Miss Universo Latina

Croacia

Venezuela

Guatemala

Palestina

Nicaragua

Francia

Paraguay

Más adelante, Fátima Bosch tomó el escenario para modelar en traje de baño. Para esta ocasión eligió un traje de baño de una pieza en color blanco, que estaba decorado con motivos dorados. La tabasqueña transmitió su seguridad y elegancia al caminar. En un momento se le escuchó gritar "¡Viva México!", el público respondió eufórico.

Fátima Bosch se une al top 12

Tras su paso por el escenario con el traje de baño blanco, Fátima Bosch entró al top 12. Después, se les escuchó decir: “Quisiera que todas las mujeres sepan que son suficientes, que no tengan miedo de ser ellas mismas.

Más adelante, Bosch fue cuestionada por la juez, doctora Nok Chalida, quien le preguntó: En tu perspectiva, ¿cuáles son los retos de ser una mujer en el año 2025 y cómo usarías el título de Miss Universo para crear un espacio seguro para las mujeres en el mundo?

Fatima contestó: "Como mujer y como Miss Universo quiero alzar mi voz y quiero ponerla al servicio de los demás porque hoy en día estamos aquí para alzar la voz, para crear el cambio para tener todo fuerte conciso porque somos mujeres que debemos pararnos, las mujeres que nos paramos con valentía somos las que hacemos historia".

Fátima Bosch entre las primeras 5 finalistas

Después de haber estado en el top 12, se unió a las cinco finalistas: Costa de Marfil, Filipinas, Tailandia, Venezuela y México.