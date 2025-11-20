Inicio Estados Plan Michoacán: Fuerzas Armadas Vigilan Empacadoras y Tianguis Limoneros en Apatzingán y Múgica

Como parte del plan para pacificar Michoacán tras distintos hechos de violencia, hoy Fuerzas Federales realizaron 

Plan Michoacán: Fuerzas Armadas Vigilan Empacadoras y Tianguis Limoneros en Apatzingán y Múgica. Foto: Cuartoscuro

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que contempla 100 acciones en busca de pacificar el estado, hoy, elementos de la Defensa, Guardia Nacional, Marina, FGR, Seguridad Pública federal y autoridades locales, detuvieron a cuatro personas, aseguraron 28 cartuchos, ocho artefactos explosivos improvisados y un vehículo.

Además, como parte del Plan Michoacán y con el objetivo de brindar seguridad a los trabajadores y comerciantes, los agentes realizaron visitas de supervisión a
empacadoras, industrias y tianguis limoneros, en los municipios de Apatzingán y Múgica.

A partir del 10 noviembre, fecha en que inició el despliegue de las Fuerzas Federales en Michoacán, se han hecho las siguientes acciones:

  • 87 personas detenidas
  • 43 armas aseguradas
  • 6 mil 391 cartuchos
  • 348 cargadores
  • 60 artefactos explosivos
  • 52 kilos de material explosivo
  • 13 kilos de marihuana
  • 332 kilos de metanfetamina
  • 9 mil 200 litros y 2 mil 300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética y 75 vehículos

