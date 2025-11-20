Plan Michoacán: Fuerzas Armadas Vigilan Empacadoras y Tianguis Limoneros en Apatzingán y Múgica

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que contempla 100 acciones en busca de pacificar el estado, hoy, elementos de la Defensa, Guardia Nacional, Marina, FGR, Seguridad Pública federal y autoridades locales, detuvieron a cuatro personas, aseguraron 28 cartuchos, ocho artefactos explosivos improvisados y un vehículo.

Además, como parte del Plan Michoacán y con el objetivo de brindar seguridad a los trabajadores y comerciantes, los agentes realizaron visitas de supervisión a

empacadoras, industrias y tianguis limoneros, en los municipios de Apatzingán y Múgica.

A partir del 10 noviembre, fecha en que inició el despliegue de las Fuerzas Federales en Michoacán, se han hecho las siguientes acciones:

87 personas detenidas

43 armas aseguradas

6 mil 391 cartuchos

348 cargadores

60 artefactos explosivos

52 kilos de material explosivo

13 kilos de marihuana

332 kilos de metanfetamina

9 mil 200 litros y 2 mil 300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética y 75 vehículos

