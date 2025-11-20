Miguel Herrera Deja de Ser el Director Técnico de Costa Rica tras Fracaso en Eliminatoria

Miguel "El Piojo" Herrera dejó de ser el director técnico de la Selección de Costa Rica, luego de quedar fuera de la Copa Mundial 2026. El objetivo de triunfar en las eliminatorias de la Concacaf no fue cumplido por el estratega mexicano, lo que derivó en su salida.

El fracaso del entrenador mexicano al frente de Costa Rica fue severamente criticado por la prensa de aquel país. Incluso al final del encuentro contra Honduras, en el que empataron sin anotaciones, "El Piojo" Herrera ya había dejado entrever que no seguiría en su cargo.

Luego de igualar 0-0 con Honduras, la selección de Costa Rica finalizó la eliminatoria como tercer lugar del Grupo I con 7 unidades, por lo que no alcanzó ni siquiera la posibilidad de repechaje.

¿Cómo llegó el Piojo Herrera a la Selección de futbol de Costa Rica?

En enero de 2025, fue a través de un comunicado en redes sociales que la FCRF confirmó que Miguel el ‘Piojo’ Herrera, era el nuevo director técnico de la Selección Nacional de Costa Rica, luego de una serie de rumores sobre quién podría tomar este cargo.

Con ese nombramiento, Miguel Herrera, quien también fue el director técnico de la Selección Nacional de México, se convirtió en el primer mexicano en dirigir al equipo de futbol de Costa Rica en toda la historia.

Miguel Herrara no cumplió el principal objetivo con la Selección Nacional de Costa Rica que era pasar la eliminatoria al Mundial de 2026 y clasificar.

Esta es la trayectoria de Miguel El ‘Piojo’ Herrera

Miguel “El piojo” Herrera dirigió a la selección de México en el Mundial de Brasil 2014 , el equipo alcanzó los octavos de final

dirigió a la selección de México en el , el equipo alcanzó los octavos de final En 2015 ganó la Copa Oro de la Concacaf.

ganó la Copa Oro de la Concacaf. Como entrenador destaca su paso por equipos mexicanos como el Club América, con el que fue campeón dos veces; el Atlante, el Monterrey, el Veracruz, el Tecos, el Tijuana y el Tigres.

Como director técnico, Miguel Herrera cuenta con una trayectoria de 23 años, ya que comenzó a dirigir al Club de Futbol Atlante en 2002.

Hasta el 2024 fue el entrenador del Tijuana, con quienes trabajó un año, previo a su cambio a Costa Rica.

