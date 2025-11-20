La Mexicana Fátima Bosch Gana Miss Universo 2025

Tras semanas de polémicas, tensión y glamour, este jueves 20 de noviembre se dio a conocer el nombre de la ganadora de Miss Universo 2025. La mexicana Fátima Bosch traerá la corona a México.

Desde principios de noviembre, Tailandia recibió a las delegadas para que participaran en ensayos, sesiones de fotos, pruebas de vestuario, ceremonia de imposición de banda, cenas, actividades culturales, desfiles, entre otros. Finalmente la noche de este jueves 20 de noviembre se dio a conocer que la concursante mexicana fue quién ganó Miss Universo 2025.

Después de la pasarela de trajes nacionales, se realizó la competencia preliminar, en la que hubo rondas de traje de baño y de vestido de noche. En los primeros resultados, la candidata de México figuraba entre los primeros lugares.

Mientras llegaba el momento de la gran final, cuando las participantes se reunirían en el Impact Arena en Pak Kret, las porras de cada país se reunieron en el Grand Richmond Hotel, en donde recibieron a las candidatas entre porras y música de mariachi.

Quién Ganó Miss Universo 2025

De las más de 120 participantes, el jurado eligió a las primeras 30 finalistas, entre las que se encontraban se hizo una selección con un top 12. Posteriormente se definieron a las primeras cinco finalistas (Tailandia, Filipinas, Venezuela, México y Costa de Marfil). En un último segmento se nombró a tres concursantes: México, Tailandia y Venezuela, entre las que se definió a la elegida como reina.

En la ronda final, Fátima Bosch superó a las representantes de Tailandia y a Venezuela, quienes ocuparon el segundo y tercer puesto, respectivamente.

Con tan solo 25 años, la participante de México hizo historia. Durante la ceremonia de la edición 74 del certamen de belleza, Miss Universo 2025 destacó que su victoria no solo es un triunfo personal, sino un momento de orgullo para su país. Su coronación corrió a cargo de Miss Universo 2024, Victoria Kjær Theilvig, representante de Dinamarca.

La participante de México traerá la corona a nuestro país. Esta es la cuarta vez que México obtiene el primer lugar en Miss Universo.

La ganadora nació el 19 de mayo de 2000 en Teapa, Tabasco. Estudió Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana. Entre sus intereses destacan la moda y la fotografía.

Fátima Bosch en la gran final

Desde los primeros días de la concentración, el nombre de Fátima Bosch se volvió tendencia; tras una polémica discusión verbal que la concursante mexicana sostuvo con el empresario Nawat Itsaragrisil. Bosch lo denunció por haberla llamado cabeza hueca. Nawat agredió a Bosch durante la ceremonia de entrega de bandas, por presuntamente negarse a participar en una promoción organizada por el equipo tailandés.

En ese momento, Fátima Bosch abandonó la sala en que se encontraban las participantes, no sin antes enfrentarlo y decirle que no estaba respetándola como mujer. Posteriormente, el empresario llamó a seguridad. La denuncia de la tabasqueña provocó que miles de usuarios de redes sociales le ofrecieran su apoyo, lo mismo que distintas personalidades mexicanas.

Después de episodio, Fátima Bosch continuó dentro del concurso, entre porras de los tabasqueños y mexicanos que se trasladaron hasta Tailandia para ofrecerle su apoyo. Antes de la gran final, la participante de México recibió serenata de mariachis en un par de ocasiones.

De entre las más de 120 candidatas, Fátima logró colarse en distintas pruebas:

Mejor piel (6o. lugar)

La más hermosa (8o. lugar)

Mejor traje nacional (7o. lugar)

Mejor vestido de noche (6o. lugar)

Selección del público (6o. lugar)

La más fotogénica (4o lugar)

Miss simpatía (4o lugar)

Para México, haber figurado en el top de seleccionadas reafirma su capacidad de armar candidatas competitivas año tras año.

