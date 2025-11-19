Miss Universo 2025: ¿Por Qué las Reinas de Belleza Llevan un Moño Negro en su Banda?

En las recientes presentaciones del certamen Miss Universo 2025, incluido el desfile en traje de baño, varias de las concursantes llamaron la atención por portar un lazo negro en sus bandas. Este gesto no es meramente decorativo, sino simbólico: representa luto y solidaridad con Tailandia, país anfitrión del concurso.

Según informó la organización del certamen, el moño negro es en memoria de la Reina Madre Sirikit Kitiyakara, una figura de gran relevancia en la historia del reino, fallecida el pasado 24 de octubre a los 93 años.

Tras su muerte, el gobierno tailandés decretó un periodo de luto nacional de seis meses, y las candidatas decidieron unirse a este símbolo de respeto.

¿Quién fue Sirikit Kitiyakara?

Sirikit fue la Reina Consorte del Rey Bhumibol Adulyadej (Rama IX) y, tras su muerte, asumió el título de Reina Madre. Se distinguió por su filantropía, su compromiso con las comunidades rurales y su impulso al patrimonio cultural tailandés.

Su legado incluye la promoción de las artes y el bienestar social, lo cual la convirtió en una figura muy querida por su pueblo.

Un tributo con matiz cultural y personal

Si bien muchas reinas optaron por un lazo negro discreto al costado del nombre de su país en la banda, algunas lo combinaron con detalles personales. Un ejemplo es Fátima Bosch, representante de México, quien además del moño añadió un pin con la figura de un corgi en homenaje a su perro Rocco, recientemente fallecido.

Este acto ha resonado en redes sociales: más que un adorno de certamen, se ha interpretado como una muestra de sensibilidad y empatía internacional. Las concursantes no solo compiten por la corona: también expresan un reconocimiento simbólico al dolor de la nación anfitriona.

