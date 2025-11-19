Otro Escándalo en Miss Universo: Renuncia Juez y Denuncia Presunto Fraude en el Certamen

Omar Harfouch, compositor y empresario libanés-francés, generó una gran polémica al anunciar su renuncia como jurado oficial del certamen Miss Universo 2025, argumentando graves irregularidades en el proceso de selección de finalistas.

En sus publicaciones en Instagram, Harfouch aseguró que descubrió la existencia de un “jurado improvisado” (o “impromptu jury”) encargado de elegir a las 30 finalistas de entre 136 delegadas, sin la participación de ninguno de los ocho jueces oficiales.

Señaló, además, que varios miembros de ese grupo extraoficial tendrían relaciones personales con algunas concursantes, lo que, según él, representa un conflicto de intereses, incluyendo a quien estaría a cargo del conteo de votos y los resultados.

Harfouch contó que planteó estas preocupaciones ante la dirección de Miss Universo, pero en lugar de recibir explicaciones claras, obtuvo una publicación con una lista de nombres de dicho jurado improvisado, sin detallar qué rol tenía cada persona.

Tras una conversación que calificó de “irrespetuosa” con el director ejecutivo de la organización, Raúl Rocha, decidió renunciar y, además, anunció que no permitiría que su música compuesta para el evento fuera utilizada.

¿Qué dijo Miss Universo?

Desde Miss Universo respondieron con un comunicado en Instagram, rechazando las acusaciones de Harfouch. La organización aseguró que no existe un jurado paralelo, que no se ha autorizado a ningún grupo externo para decidir finalistas, y que todos los procesos de evaluación siguen los protocolos oficiales y supervisados.

También explicaron que Harfouch confundió su rol con el de un programa social llamado Beyond the Crown, que, según la MUO, “funciona de manera independiente y no forma parte del proceso de juzgamiento del certamen”.

Adicionalmente, tras su renuncia, Miss Universo comunicó que Harfouch no podrá usar ni asociarse con ninguna marca, logo o propiedad registrada del concurso, en ningún medio o formato.