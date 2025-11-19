Conoce a los jueces de Miss Universe 2025: Ellos Elegirán a la Próxima Reina de Belleza

El final de Miss Universe 2025 está más cerca que nunca y después de la polémica entre la mexicana Fátima Bosch y el director del certamen en Tailandia, Nawat Itsaragrisil, el concurso ha generado mucha atención.

El 21 de noviembre de 2025, todas las miradas volverán a dirigirse a Tailandia, país anfitrión de la 74ª edición de Miss Universo, el certamen que cada año redefine la conversación global sobre belleza, liderazgo y diversidad. Más de 119 representantes internacionales aterrizarán en el Impact Challenger Hall, en Pak Kret, Nonthaburi, para buscar la corona que hoy lleva la danesa Victoria Kjær Theilvig.

Sin embargo, más allá del brillo de las coronas, los espectaculares atuendos y los discursos que conmueven al mundo, hay un grupo de personas cuya decisión será clave: el jurado. Te contamos todo sobre el panel que decidirá quién será la próxima reina de belleza del mundo.

¿Quiénes son los jueces de Miss Universe 2025?

Andrea Meza

Modelo mexicana, ella ganó la corona Miss Universo 2020. Encabeza el panel de jueces, aportando su experiencia en certámenes de belleza y su conocimiento de la competencia a nivel internacional. Pero también con una perspectiva muy emocional: para ella, lo que más importa es la autenticidad, la conexión genuina con cada candidata. Ha dicho que no busca “personajes creados” sino ver la verdad de cada mujer.

Romero Britto

Artista brasileño conocido por su estilo colorido y optimista. Su mirada artística aporta sensibilidad al proceso de selección, más allá de los estándares físicos.

Sharon Fonseca

Es Modelo y empresaria. Su experiencia en el mundo de la moda le permitirá valorar el porte, la elegancia y la presencia escénica. Su presencia también representa la voz latina con visión empresarial y compromiso social.

Ismael Cala

Periodista y conferenciante. Aporta una perspectiva en comunicación, liderazgo y carácter: aspectos clave para una reina más allá de lo físico.

Chalida Thaochalee

Es doctora, actriz y fue coronada como Miss Tailandia 1998. Su trayectoria local (es del país sede) y su experiencia en certámenes aportan legitimidad cultural al jurado.

Louie Heredia

Es un cantante filipino que representa el mundo musical y creativo en el certamen, él valorará el talento, carisma y presencia escénica de las participantes.

Saina Nehwal

Destacada badmintonista india y una de las atletas más reconocidas de su país, célebre por sus medallas de bronce y plata en los Juegos Olímpicos y en los Campeonatos Mundiales.

Renuncias polémicas

Omar Harfouch

Compositor y músico, inicialmente parte del panel.

Renunció antes del evento, denunciando falta de transparencia, pues afirmó que existía un "jurado improvisado" que habría preseleccionado a 30 finalistas.

Claude Makélélé

Ex futbolista. También dejó el jurado por “razones personales”, informó People.

Además, hay una polémica por conflicto de interés porque se reportó que uno de los jueces, James Irvin Healy, tiene una relación sentimental con una de las concursantes (Miss Paraguay), lo que ha generado críticas sobre la imparcialidad del proceso.

