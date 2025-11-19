¿Cuándo es la Final de Miss Universo 2025? Este Día Se Conoce a la Ganadora

Fátima Bosch sigue brillando en la pasarela de Miss Universo 2025. La competidora mexicana mantiene la emoción y la expectativa sobre lo que sucederá en el certamen de belleza internacional que está por concluir con la fiesta de coronación. Después de semanas de polémicas y renuncias de algún miembro del jurado, la tensión sigue creciendo en espera de la final de Miss Universo 2025. Te contamos qué día se conocerá a la ganadora.

A medida que avanza la temporada de preliminares, entrevistas y desfiles, también crece la conversación global: ¿quién logrará conquistar al jurado este año? ¿qué país dará la sorpresa de quedarse con la corona? A continuación te contamos cuándo se celebrará uno de los concursos más vistos del mundo.

¿Cuándo es la final de Miss Universo 2025?

Después de una serie de actividades, que comenzaron con la llegada de las delegadas a Tailandia, y continuaron con ensayos, ruedas de prensa, cenas y desfiles, la final de Miss Universo 2025 está cada vez más cerca. En redes sociales y medios internacionales domina la pregunta inevitable: ¿cuándo se conocerá finalmente a la nueva Miss Universo?

Tras el paso de las participantes de Miss Universo 2025 por la pasarela de traje nacional, ocurrirá el ensayo, previo al día en que se conocerá el nombre de la ganadora.

La ceremonia de coronación ocurrirá un par de días después de que Fátima Bosch presumió su majestuoso traje inspirado en Xochiquétzal, la diosa del amor, las flores y la creación. La creación de Fernando Ortiz fue reconocido por Bosch, quien anotó en su cuenta de Instagram: "Hoy tuve el honor de llevar al mundo un pedazo del alma de México".

La Fiesta Final de Coronación de la 74a Miss Universo se realizará el 21 de noviembre de 2025 en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia. La edición 2025 del certamen se transmitirá en directo por el canal oficial de Miss Universo en YouTube, y contará con la presencia de la actual Miss Universo, Victoria Kjær Theilvig, quien coronará a su sucesora.

Debido a la diferencia horaria, la transmisión para México se realizará el jueves 20 de noviembre a las 19:00 horas (hora del centro de México).

Millones de espectadores, seguidores y expertos se sumarán a la fiesta para conocer desde los atuendos hasta los mensajes de las más de 100 delegadas de todo el mundo que compiten por el título.

