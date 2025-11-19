Fátima Bosch, En Diosa de las Flores Dentro la Competencia de Traje Nacional de Miss Universo

La mexicana Fátima Bosch se enfundó en un espectacular diseño inspirado en la diosa Xochiquetzal para desfilar en la Competencia en Trajes Nacionales de Miss Universo 2025, que se realizó la mañana de este miércoles 19 de noviembre. A un día de que se de a conocer el nombre de la participante que se coronará como la nueva representante del concurso de belleza, la tabasqueña desfiló con un traje que incluye a su animal espiritual.

Fátima Bosch ganó el certamen Miss Universo México en septiembre pasado, cuando viajó a Zapopan, Jalisco, para representar a su natal Tabasco. Antes, en abril de 2018, la tabasqueña se presentó en el concurso Flor de Oro, que se celebró en Villahermosa, Tabasco, en donde representó al municipio de Teapa.

Fátima Bosch en la competencia de traje regional de Miss Universo

Fátima Bosch se sumó a la lista de participantes de Miss Universo 2025 que desfilaron en la pasarela, la mañana de este miércoles 19 de noviembre, para presumir el traje con el que representan a su país. La creación mexicana fue diseñada por Fernando Ortiz, quien se inspiró en la diosa Xochiquetzal para crear una pieza en la que destaca el color dorado, verde y rojo.

La creación de Ortiz cuenta con varios detalles de colibríes, el animal espiritual de Fátima Bosch. Aunque pareciera un traje muy pesado, se podría decir que lo más incómodo es el penacho.

El traje de Fátima Bosch incluía plumas, rosas rojas naturales y pedrería.

El detalle de los colibríes coincidió con que este animal es el mensajero que guía y protege a la tabasqueña.

El diseñador compartió un clip en el que muestra a Fátima Bosch en minutos antes del desfile.

