Tom Cruise Comparte Foto con Iñárritu; le Conmueve que el Mexicano le Entregara Oscar Honorífico.

El actor estadounidense Tom Cruise compartió una fotografía junto a Alejandro González Iñárritu, como forma de agradecimiento, pues le "conmovió" haber recibido el Oscar honorífico de manos del director mexicano el pasado fin de semana.

En un breve texto, el protagonista de la serie de filmes de "Misión: Imposible" dijo que la imagen fue capturada en 2024, durante el set del nuevo rodaje con Iñárritu.

Asimismo, destacó que hace 25 años vio "Amores perros", dirigida por quien le entregó la premiación, al cual identificó como su amigo.

"Hoy comparto la primera foto tomada el año pasado durante un ensayo en el set de mi nueva película con Alejandro G. Iñárritu", indicó en una publicación en sus redes oficiakes.

"Alejandro, hace 25 años vi tu primera película, el clásico Amores Perros. Este fin de semana, 25 años después, me conmovió profundamente recibir de ti, mi querido amigo, el Oscar Honorario", agregó.

La fotografía, tomada en blanco y negro, muestra a Cruise e Iñárritu junto a un atril en que está un libro abierto, mientras ambos sonríen, sin voltear al foco de quien tomó la imagen.

¿En qué película trabajaron el actor y el director?

Ambos trabajaron en una película identificada con el título tentativo de "Judy", que presuntamente trata de una comedia con un enfoque muy personal del director.

El filme sigue en producción y tiene previsto estrenarse en 2026. Este martes, en la misma publicación, el actor transmitió su expectación para que el público disfrute del nuevo proyecto.

"No puedo esperar para compartir nuestra nueva película con todos ustedes el próximo año", añadió Tom Cruise.

En el material, grabado en Londres, también colabora el fotógrafo y productor Emmanuel "El Chivo" Lubezki, y hasta octubre pasado estaba en proceso de edición.

El reconocimiento a Tom Cruise

El domingo 16 de noviembre, Tom Cruise recibió un Oscar honorífico, la primera estatuilla dorada de su carrera, de manos del director mexicano Alejandro González Iñárritu.

Cruise agradeció a quienes lo inspiraron y prometió seguir defendiendo el cine: "Ojalá sin muchos más huesos rotos", bromeó el actor.

El galardón le fue entregado durante la gala de los Governors Awards (Premios de los Gobernadores) de la Academia de Hollywood, tras una ovación de varios minutos de un público entre el que se encontraban figuras como Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Hugh Jackman o Natalie Portman.

El actor compartió la mesa con Steven Spielberg, quien lo dirigió en "War of the Worlds" e Iñárritu, quien definió a Cruise como "la estrella más grande del mundo".

