¿Dónde Ver en Vivo el Desfile del 20 de Noviembre por el Aniversario de la Revolución Mexicana?

El Desfile Cívico-Militar por el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana tendrá este jueves 20 de noviembre, por primera vez, un cambio en su ruta debido a la realización de una manifestación en simultáneo.

El tradicional desfile, que rememora el suceso que dio inicio a la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910, tenía como punto de partida el Zócalo y finalizaba en el Campo Militar Marte, en la avenida Paseo de la Reforma. Ahora el recorrido será más corto.

Noticia relacionada: Desfile 20 de Noviembre 2025: Horario, Nueva Ruta y Calles Cerradas en la CDMX

¿Cuál es la nueva ruta del desfile del 20 de noviembre?

De acuerdo con la Sedena, los contingentes de militares avanzarán desde el Zócalo hasta el Monumento a la Revolución, un recorrido menor a los tres kilómetros.

La nueva ruta se dio a conocer luego de que el movimiento autodenominado ‘Generación Z’ emitió un llamado para marchar el jueves a las 11:00 horas en el centro de la Ciudad de México, el mismo día en el que la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza el desfile donde reafirma la importancia de las Fuerzas Armadas en la seguridad del país.

Por lo anterior, la Sedena invitó a los ciudadanos que deseen presenciar este acto en persona a consultar el trayecto para que elijan el mejor lugar para verlo.

¿Dónde ver en vivo el desfile cívico-militar?

Para aquellos que no puedan acudir al desfile de forma física debido a la distancia, el acto será transmitido en vivo a través de los siguientes canales oficiales:

Redes sociales del Gobierno de México y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Además, en Foro TV, durante los diferentes espacios noticiosos se harán enlaces en vivo desde distintos puntos del desfile para mostrar los aspectos y reacciones de los asistentes.

Historias recomendadas:

AMP