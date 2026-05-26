Inzunza Reaparece el Día de Arranque de Periodo Extraordinario en Senado, ¿Qué Pasa Si Falta?

Inzunza no se presenta al Senado desde que las autoridades estadounidenses lo acusaron de presuntos vínculos con el narcotráfico

El senador Enrique Inzunza. Foto: CuartoscuroEl senador Enrique Inzunza. Foto: Cuartoscuro

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Inzunza no se presenta al Senado desde que las autoridades estadounidenses lo acusaron junto con otros funcionarios sinaloenses; ¿qué pasará si continúa ausentándose?

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