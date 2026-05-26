Inzunza Reaparece el Día de Arranque de Periodo Extraordinario en Senado, ¿Qué Pasa Si Falta?

El senador Enrique Inzunza reapareció este martes 26 de mayo, primero en redes sociales y luego de forma pública, en el día del arranque del periodo extraordinario de sesiones del Senado de la República.

Durante este periodo se analizarán y podrían aprobarse las iniciativas que presentó el Poder Ejecutivo Federal sobre la elección del Poder Judicial, integridad en candidaturas y nulidad de elecciones por injerencia extranjera.

La nueva aparición de Inzunza

Vía X, el senador publicó este martes un fragmento de un poema en el que se aborda el tema de la justicia. "Honor a aquellos que en sus vidas custodian y defienden las Termópilas. Sin apartarse nunca del deber; justos y rectos en sus actos...", versa el fragmento.

La verdad.

La justicia.

La soberanía nacional. pic.twitter.com/jeuR3F1Hef — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 26, 2026

Horas más tarde, el senador llegó a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán para responder al llamado del organismo de investigación en el caso de las acusaciones de Estados Unidos.

Inzunza no se presenta al Senado desde que las autoridades estadounidenses lo acusaron junto con otros funcionarios sinaloenses, incluyendo al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, de presuntos vínculos con el narcotráfico.

¿Qué pasa si Inzunza no se presenta al Senado?

En el Senado mexicano, no hay un número límite estricto de ausencias, pero si un senador acumula más de tres faltas consecutivas o más de seis inasistencias en un periodo ordinario de sesiones sin justificación, se procede a llamar a su suplente.

La reglamentación parlamentaria establece las siguientes directrices y consecuencias para las ausencias:

Justificantes: Las faltas pueden ser justificadas por enfermedad, duelo familiar o por encomiendas de trabajo legislativo. Estas deben notificarse a través de la Mesa Directiva o el coordinador del grupo parlamentario.

Descuento salarial: Por cada falta injustificada se realiza un descuento proporcional correspondiente a ese día de su dieta (salario).

Llamado al suplente: Si las ausencias superan los límites reglamentarios sin causa justificada y la Mesa Directiva lo declara, se convoca al senador suplente para garantizar que el estado o circunscripción no se quede sin representación.

Licencia: Para ausentarse por periodos largos (por ejemplo, para participar en campañas electorales o atender problemas graves), el senador debe solicitar una licencia temporal o indefinida, la cual debe ser aprobada por el Pleno de la Cámara.

AMP