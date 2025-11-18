El cometa 3I/ATLAS continúa su viaje por el sistema solar y la NASA hará un anuncio especial sobre este objeto interestelar el próximo 19 de noviembre. Te decimos dónde y a qué hora ver este anuncio.

El cometa 3I/ATLAS se hallará en su punto más cercano a la Tierra el próximo 19 de diciembre.

se hallará en su punto más cercano a la Tierra el próximo 19 de diciembre. El tercer objeto interestelar detectado en el sistema solar contiene grandes cantidades de agua y dióxido de carbono, lo que ha sido relevante para el estudio de la vida.

La NASA ofrecerá el 19 de noviembre una conferencia en vivo para dar información inédita sobre el cometa 3I/ATLAS, recabada por varias misiones de la agencia espacial.

Cometa 3I/ATLAS continúa llamando la atención de astrónomos y aficionados

Desde que fue descubierto el 1 de julio del 2025, el cometa 3I/ATLAS ha cautivado a los científicos y los aficionados a la astronomía. También ha despertado múltiples teorías de la conspiración que han sido desmentidas por astrofísicos y astrobiólogos como Jason Wright.

Paradójicamente, los hallazgos más importantes sobre este objeto interestelar están relacionados con el estudio de la vida.

Cometa 3I/ATLAS captado por el Observatorio Gemini. Foto: AURA

Las observaciones sobre este objeto han señalado que cuenta con una gran cantidad de agua, lo que comprueba la gran abundancia de esta sustancia en el universo. No está de más recordar que hace pocas décadas no se sabía si existía agua siquiera en otros puntos del propio sistema solar.

Además, el cometa 3I/ATLAS cuenta con una gran cantidad de dióxido de carbono, lo que estaría vinculado con la acción de los rayos cósmicos sobre el monóxido de carbono. Esta reacción química también sería importante para el desarrollo de la vida, como explicamos a profundidad en el siguiente artículo.

NASA hará anuncio en vivo sobre el cometa 3I/ATLAS

Como varios aficionados llegaron a notar, la NASA se mantuvo en silencio durante los últimos meses sobre el paso del cometa 3I/ATLAS por el sistema solar. Por desgracia, el motivo fue el cierre del gobierno de Estados Unidos, que obligó a “apagar” todo programa que no fuese esencial, incluida la observación espacial a través de instrumentos de la agencia espacial.

Tras la reapertura del gobierno estadounidense, la NASA ha reabierto sus servicios, así como su página web. En este marco, la agencia espacial ha hecho un anuncio especial sobre el cometa 3I/ATLAS.

La NASA convoca el próximo miércoles 19 de noviembre para conocer información inédita sobre el cometa 3I/ATLAS. En un comunicado, la agencia espacial reveló que durante este evento en vivo, que se realizará en el Centro Goddard, mostrará nuevas fotos tomadas por varias misiones de la NASA.

La NASA ofrecerá un evento en vivo a las 3 p.m. EST del miércoles 19 de noviembre para compartir imágenes del cometa interestelar 3I/ATLAS captadas por varias misiones de la agencia. El evento tendrá lugar en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, en Greenbelt, Maryland.

¿Dónde ver anuncio en vivo de la NASA sobre 3I/ATLAS?

El evento de la NASA sobre el cometa 3I/ATLAS ocurrirá a las 2 de la tarde, hora de México, del 19 de noviembre. La transmisión en vivo podrá seguirse desde los siguientes sitios:

Durante la conferencia sobre este objeto interestelar participarán los siguientes funcionarios de la NASA:

Amit Kshatriya, quien es administrador asociado de la NASA

Nicky Fox, administradora asociada y directora de Misiones Científicas

Shawn Domagal-Goldman, director interino de la División de Astrofísica de la NASA

Tom Statler, científico en jefe para cuerpos pequeños del sistema solar

El cometa 3I/ATLAS visto por el telescopio espacial Hubble. Foto: ESA

¿Qué sigue en los próximos meses para el cometa 3I/ATLAS?

Aunque el paso del cometa cerca del Sol causó una gran expectación entre los aficionados a la astronomía, las sorpresas alrededor de 3I/ATLAS aún no terminarán. Cabe recordar que este objeto estará en su punto más cercano a la Tierra el próximo 19 de diciembre, a 270 millones de kilómetros.

Además, el objeto interestelar pasará cerca de Júpiter el 16 de marzo del 2026. Después de esta fecha, el cometa 3I/ATLAS se alejará lenta pero inexorablemente del sistema solar.

Tras haber pasado en su punto más cercano al Sol, el cometa 3I/ATLAS ha acelerado debido a la asistencia gravitatoria (también llamada efecto honda) y a la rápida sublimación de los gases en su interior. El objeto, que es más antiguo que nuestro propio Sol, continuará su viaje por el cosmos sin que nos volvamos a cruzar con él.

