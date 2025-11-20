La popular actriz de cine para adultos Gina Lima, de 23 años, y su exnovio, un generador de contenido fitness de 24 años, murieron con solo tres días de diferencia, ahora, la policía investiga el misterio entorno a su muerte.

¿Qué se sabe de la muerte de Gina Lima?

De acuerdo con los primeros reportes policiacos Gina Lima fue encontrada inconsciente en una habitación de hotel en Manila, Filipinas, de donde era originaria.

La actriz fue declarada muerta tras ser trasladada de urgencia a un hospital de Manila el 16 de noviembre.

Un informe médico-legal de la unidad forense del Distrito Policial de Quezon City (QCPD) reveló que presentaba lesiones externas, así como líquido en los pulmones y congestión cardíaca.

Hasta ahora, no se ha determinado la causa de su muerte. Los investigadores esperan los resultados de las pruebas toxicológicas e histopatológicas.

¿Quién fue Gina Lima?

Gina Lima, de 23 años, era una joven modelo, creadora de contenido sobre estilo de vida, dedicada al cine para adultos, originaria de Filipinas.

Su exnovio, Iván Cezar Ronquillo, de 24 años, también creador de contenido en redes sociales, murió tan solo tres días después.

La familia de Ronquillo se pronunció horas después de su fallecimiento, compartiendo un homenaje al influencer del fitness. En una confesión, su padre declaró a la cadena GMA que deseaba abrazar a su hijo.

Es demasiado tarde, solo pude abrazarte cuando ya estabas muerto. Me siento mal por no haberte dejado experimentar ese abrazo

Gina Lima tenía más de 423 mil seguidores en Facebook y 182 mil en Instagram.

Iván Ronquillo también compartía fotos y videos de entrenamiento físico con sus más de 34.000 seguidores en Instagram.

