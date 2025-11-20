‘El Sueño’ de Frida Kahlo, Rumbo a Récord de Venta: Esta Es la Millonaria Cifra de la Subasta

Uno de los cuadros más famosos de la pintora mexicana, Frida Kahlo, será subastado hoy, 20 de noviembre de 2025, en Nueva York, Estados Unidos; aquí te decimos la millonaria cifra que podría alcanzar El Sueño, obra que podría convertirse en la más cara de una mujer, al romper récord de venta.

Datos de El Sueño: Frida Khalo pintó el denominado autorretrato surrealista en 1940, en un momento "especialmente turbulento" de su vida.

Desde entonces, Kahlo, quien fue esposa del pintor mexicano Diego Rivera, se dedicó a plasmar en su obra la muerte.

En El Sueño, la artista mexicana se representaba a sí misma dormida en una cama de madera y envuelta en una manta dorada bordada con enredaderas y hojas.

Sobre la cama hay un esqueleto de tamaño natural envuelto en dinamita, sujetando un ramo de flores y recostado sobre almohadas.

Se trata de un oleo sobre lienzo, de 74 por 98 centímetros.

¿En cuánto será subastado El Sueño, de Frida Kahlo?

Este jueves, el cuadro de Frida Khalo, El Sueño, será subastado en Nueva York por la casa Sotheby’s, a unos días de que también salió a la venta El retrato de Elisabeth Lederer, creación de Gustav Klimt.

El cuadro de Klimt se vendió en 236 millones de dólares, convirtiéndose así en la obra más cara de arte moderno en una subasta, que también realizó Sotheby’s, en Nueva York, el 18 de noviembre de 2025.

La casa de subastas Sotheby’s prevé que la obra de Frida Kahlo alcance la millonaria cifra de entre 40 y 60 millones de dólares, es decir, entre más de 733 mil millones de pesos mexicanos y mil millones de pesos.

Hasta ahora, la artista estadounidense Georgia O'Keeffe y su obra Jimson Weed/White Flower No posee el récord del cuadro pintado por una mujer más caro hasta el momento, que se vendió en 44 millones de dólares.

Si el cuadro de Frida Kahlo supera los 34.9 millones de dólares, se convertirá en el cuadro más caro de la artista mexicana.

