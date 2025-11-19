Christian Nodal: Sus Primeras Declaraciones al Salir de Audiencia en Reclusorio Oriente en CDMX

El cantante y compositor mexicano, Christian Nodal, se presentó a una audiencia en el Reclusorio Oriente, en la Ciudad de México (CDMX), por un conflicto con una disquera con la que trabajó; entérate aquí de lo que dijo en sus primeras declaraciones al salir de los juzgados, la mañana de hoy, 19 de noviembre de 2025.

¿Qué dijo Christian Nodal al salir de la audiencia en el Reclusorio Oriente?

Luego de más de 17 horas de audiencia, Christian Nodal salió de los juzgados acompañado de sus padres y dio sus primeras declaraciones a la prensa, en las que afirmó que siempre ha creído en la justicia.

Satisfactoriamente, no fuimos vinculados.

El esposo de Ángela Aguilar dijo que el don que Dios le dio “es a través mi voz, mis letras, mis melodías, poder hacer un solo son en un concierto, con personas que vienen de diferentes lugares, diferentes historias, y eso es lo que se me da bien a mí”.

“No hay que truncar el talento, no hay que truncar nada”, subrayó el cantautor.

Video: "Siempre he Creído en la Justicia": Christian Nodal al No ser Procesado

Información en desarrollo…

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT