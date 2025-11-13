Christian Nodal Omite a Ángela Aguilar en su Discurso de Agradecimiento en los Latin Grammy 2025

La noche de hoy 13 de noviembre de 2025 se celebra la ceremonia de los Latin Grammy 2025 en Las Vegas.

Tanto Pepe Aguilar como Christian Nodal estaban nominados en la misma categoría: Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi en los Latin Grammy 2025.

Pepe compitió con su producción Mi suerte es ser mexicano, mientras Nodal lo hizo con ¿Quién + Como Yo?

Finalmente, Nodal se alzó como triunfador, pero excluyó a su esposa Ángela Aguilar de su discurso de agradecimiento.

Cómo fue el discurso de Christian Nodal

"Muchísimas gracias de todo corazón a mi familia, mis amigos, mi equipo con el que hago música, con los que me aguantan todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros, toda la inspiración", dijo Nodal y procedió a nombrar a algunos miembros específicos de su equipo sin mencionar a su esposa.

El cantautor suele hacer agradecimientos especiales a sus parejas, así lo ha hecho en otras premiaciones, por ejemplo, en los Billboard Latin Music Awards en 2021, agradeció a Belinda, y en los Latin Grammy de 2022 le dedicó su premio a su entonces pareja Cazzu.

