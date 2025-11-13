Latin Grammy 2025: Esta Es la Lista Completa de Ganadores

La ceremonia de los Latin Grammy 2025 se celebra hoy 13 de noviembre de 2025 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Bad Bunny llega como el gran favorito con 12 nominaciones.

El dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso ocupa el segundo lugar en nominaciones. Tras su exitosa presentación en el Tiny Desk de NPR, el par de artistas se ha consolidado como una de las propuestas más innovadoras de la música latina, alcanzando 10 nominaciones en su primera participación en los Latin Grammy.

Te mostramos la lista completa de ganadores. Algunas categorías se entregan fuera de la ceremonia televisada y no aparecen en esta lista.

La ceremonia será transmitida por Univisión a partir de las 6:00 PM, hora de México.

Mejor Álbum de Música Tejana

Imperfecto, Vol. 2 - El Plan

Yo No Te Perdí - Gabriella

Reflexiones - Grupo Cultura

El Siguiente Paso (Live Session) - Marian y Mariel

Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.1/En Vivo) - Bobby Pulido - GANADOR

6 - Juan Treviño

Mejor Álbum de Música Norteña

El Plan & Manuel Alejandro - El Plan & Manuel Alejandro

Pasado, Presente, Futuro - La Energía Norteña

La Lotería - Los Tigres Del Norte - GANADOR

“V1V0” - Alfredo Olivas

Frente A Frente - Pesado

Mejor Álbum Merengue/Bachata

El Más Completo - Alex Bueno

Novato Apostador - Eddy Herrera - GANADOR

Milly Quezada Live Vol. 1 Desde El Teatro Nacional De República Dominicana - Milly Quezada

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

Calidosa - Mike Bahía

Puñito De Yocahú - Vicente García - GANADOR

Ilusión Óptica - Pedrito Martínez

Bingo - Alain Pérez

Fiesta Candelaria - Puerto Candelaria

Mejor Álbum Tropical Tradicional



Malena Burke Canta A Meme Solis, Vol. 1 - Malena Burke & Meme Solis

Raíces - Gloria Estefan

Caminando Piango Piango - Orquesta Failde - GANADOR

Mejor Video Musical Versión Corta



EL CLúB - Bad Bunny

Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer (Dlre) - BK’

#Tetas - CA7RIEL & Paco Amoroso - GANADOR

Cura Pa Mi Alma - Vera GRV

Full Time Papi - Guitarricadelafuente



Mejor Video Musical Versión Larga



Papota (Short Film) - CA7RIEL & Paco Amoroso - GANADOR

Iradoh - 3 Atos De Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça - Hodari

Mon Laferte, Te Amo - Mon Laferte

Lamento (Extended Cut) - Gaby Moreno

Milton Bituca Nascimento - Varios Artistas

Mejor Álbum Pop Tradicional



Bogotá - Andrés Cepeda - GANADOR

Cursi - Zoe Gotusso

Lo Que Nos Faltó Decir - Jesse & Joy

Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall - Natalia Lafourcade

Después De Los 30 - Raquel Sofía



Mejor Canción Pop



Bogotá - Andrés Cepeda

El Día Del Amigo - CA7RIEL & Paco Amoroso - GANADOR

Querida Yo - Yami Safdie & Camilo

Soltera - Shakira

Te Quiero - Nicole Zignago

Mejor Interpretación Reggaeton



Baja Pa’ Acá - Rauw Alejandro Featuring Alexis & Fido

Voy A Llevarte Pa PR - Bad Bunny - GANADOR

Dile A Él - Nicky Jam

Brillar - Lenny Tavárez

Reggaeton Malandro - Yandel Featuring Tego Calderón

Mejor Álbum de Rock



Legado - A.N.I.M.A.L

Luna En Obras (En Vivo) - Marilina Bertoldi

A TRES DÍAS DE LA TIERRA - Eruca Sativa

Gigante - Leiva

Novela - Fito Páez - GANADOR



Mejor Canción de Rock



La Torre - Renee - GANADORA

Legado - A.N.I.M.A.L

Sale El Sol - Fito Páez

TRNA - Ali Stone

VOLARTE - Eruca Sativa

Mejor Canción de Rap/Hip Hop



El Favorito De Mami - Big Soto Featuring Eladio Carrion

Fresh - Trueno - GANADOR

Parriba - Akapellah Featuring Trueno

Sudor Y Tinta - J Noa & Vakero

Thc - Arcángel

Mejor Álbum de Salsa



Big Swing - José Alberto “El Canario”

Fotografías - Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta - GANADOR

Mira Como Vengo - Issac Delgado

Infinito Positivo - Los Hermanos Rosario

Debut Y Segunda Tanda, Vol. II - Gilberto Santa Rosa

Mejor Canción de Pop/Rock



Ángulo Muerto - Leiva

Desastres Fabulosos - Jorge Drexler & Conociendo Rusia - GANADOR

Lucifer - Lasso

No llames lo mío nuestro - Joaquina

Tu Manera De Amar - Debi Nova

Un último vals - Joaquín Sabina

Mejor Álbum de Música Banda



4218 - Julión Álvarez y su Norteño Banda - GANADOR

25 Aniversario (Deluxe) - Luis Ángel “El Flaco”

Edición Limitada - Banda Ms De Sergio Lizarraga

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato



SON 30 - Checo Acosta

El Último Baile - Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella - GANADOR

De Amor Nadie Se Muere - Karen Lizarazo

Baila Kolombia - Los Cumbia Stars

La Jerarquía - Peter Manjarrés & Luis José Villa



Mejor Canción Tropical



Ahora O Nunca - Gilberto Santa Rosa

Cariñito - Techy Fatule

La Foto - Luis Enrique

Nunca Me Fui - Fonseca & Rubén Blades

Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G - GANADORA

Venga Lo Que Venga - Fonseca, Rawayana

Mejor Álbum de Pop/Rock



Vándalos - Bandalos Chinos

Malhablado - Diamante Eléctrico

Malcriado - Lasso

El Último Día De Nuestras Vidas - Dani Martín

Ya Es Mañana - Morat - GANADOR

R - RENEE

Mejor Álbum de Música Alternativa



PARA QUIÉN TRABAJAS Vol. I - Marilina Bertoldi

Papota - CA7RIEL & Paco Amoroso - GANADORES

Bodhiria - Judeline

TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA - Latin Mafia

DAISY - Rusowsky

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina



Orión (Sistek Remix) - Boza, Elena Rose & Sistek

Ella Quiere Techno - Imanbek & Taichu

QQQQ - Ela Minus

Rulay En Dubai (Extended) - (Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin)

Veneka - Rawayana Featuring Akapellah -GANADOR



Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana



Capaz (Merengueton) - Alleh, Yorghaki

DtMF - Bad Bunny - GANADOR

De Maravisha - Tokischa Featuring Nathy Peluso

La Plena W Sound 05 - W Sound Featuring Beele & Ovy On The Drums

Roma - Jay Wheeler

Grabación del Año



Baile Inolvidable - Bad Bunny

DtMF - Bad Bunny

El Día Del Amigo - CA7RIEL & Paco Amoroso

#Tetas - CA7RIEL & Paco Amoroso

Desastres Fabulosos - Jorge Drexler & Conociendo Rusia

Lara - Zoe Gotusso

Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G

Cancionera - Natalia Lafourcade

Ao Teu Lado - Liniker Featuring Amaro Freitas & Anavitória

Palmeras En El Jardín - Alejandro Sanz



Álbum del Año



Cosa Nuestra - Rauw Alejandro

DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny

Papota - CA7RIEL & Paco Amoroso

Raíces - Gloria Estefan

Puñito De Yocahú - Vicente García

Al romper la burbuja - Joaquina

Cancionera - Natalia Lafourcade

Palabra De To’s (Seca) - Carín León

Caju - Liniker

En Las Nubes - Con Mis Panas - Elena Rose

¿Y Ahora Qué? - Alejandro Sanz



Canción del Año



BAILE INoLVIDABLE - Bad Bunny

Bogotá - Andrés Cepeda

Cancionera - Natalia Lafourcade

DtMF - Bad Bunny

El Día Del Amigo - CA7RIEL & Paco Amoroso

Otra Noche De Llorar - Mon Laferte

Palmeras En El Jardín - Alejandro Sanz

Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G

#Tetas - CA7RIEL & Paco Amoroso

Veludo Marrom - Liniker, songwriter



Mejor Nuevo Artista



Alleh

Annasofia

Yerai Cortés

Juliane Gamboa

Camila Guevara

Isadora

Alex Luna

Paloma Morphy

Sued Nunes

Ruzzi



Mejor Álbum Pop Contemporáneo



Cuarto Azul - Aitana

Palacio - Elsa y Elmar

Al Romper La Burbuja - Joaquina

En Las Nubes - Con Mis Panas - Elena Rose

¿Y Ahora Qué? - Alejandro Sanz - GANADOR



Mejor Álbum de Música Urbana



DeBí TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny

Underwater - Fariana

Naiki - Nicki Nicole

MPC (Música Popular Carioca) - Papatinho

Elyte - Yandel



Mejor Canción Urbana



Cosas Pendientes - Maluma

DtMF - Bad Bunny

En La City - Trueno & Young Miko

LA MuDANZA - Bad Bunny

Xq Eres Así - Alvaro Diaz Featuring Nathy Peluso



Mejor Canción Alternativa



El Ritmo - Bandalos Chinos

Joropo - Judeline

Siento Que Merezco Más - Latin Mafia

(Sola) - Paloma Morphy

#Tetas - CA7RIEL & Paco Amoroso - GANADOR

Mejor Álbum Cantautor



Dos Hemisferios - Alejandro y Maria Laura

el cuerpo después de todo - Valeria Castro

Cancionera - Natalia Lafourcade

Cosas Que Sorprenden A La Audiencia - Vivir Quintana

Relatos - Ale Zéguer

Mejor Canción Cantautor



Aaeropuerto - Joaquina

Amarte sin que quieras irte - Camilú

Cancionera - Natalia Lafourcade

Como Un Pájaro - Silvana Estrada

Quisqueya - Vicente García

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi



Mi Suerte Es Ser Mexicano - Pepe Aguilar

Alma De Reyna 30 Aniversario - Mariachi Reyna De Los Ángeles

¿Quién + Como Yo? - Christian Nodal

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea



Mirada - Ivan Cornejo

Leyenda - DannyLux

Evolución - Grupo Firme

Palabra De To’s (Seca) - Carín León

Incómodo - Tito Double P

Mejor Canción Regional Mexicana



Hecha Pa’ Mí - Grupo Frontera

La Lotería - Los Tigres Del Norte

Me Jalo - Fuerza Regida y Grupo Frontera

¿Seguimos o No? - Lupita Infante

Si Tú Me Vieras - Carín León y Maluma

Tierra Trágame - Kakalo y Carín León

Mejor Canción de Raíces



Aguacero - Luis Enrique y C4 Trío

Como Quisiera Quererte - El David Aguilar & Natalia Lafourcade

El Palomo y La Negra - Natalia Lafourcade

Ella - Anita Vergara y Tato Marenco

Jardín del Paraíso - Monsieur Periné Featuring Bejuco

Lo Que Le Pasó A Hawaii - Bad Bunny

Compositor del Año



Edgar Barrera - GANADOR

João Ferreira

Pablo Preciado

Mónica Vélez

Ale Zéguer



Productor del Año



Rafa Arcaute y Federico Vindver - GANADORES

Edgar Barrera

Nico Cotton

Andres Torres y Mauricio Rengifo

Matheus Stiirmer



Mejor Música para Medios Visuales



Cada Minuto Cuenta (Banda Sonora De La Serie Original De Prime Video) - Pedro Osuna

Cien Años De Soledad (Banda Sonora De La Serie De Netflix) - Camilo Sanabria

El Eternauta (Banda Sonora De La Serie De Netflix) - Federico Jusid

In The Summers - Cabra

Pedro Páramo (Banda Sonora De La Serie De Netflix) - Gustavo Santaolalla