Latin Grammy 2025: Esta Es la Lista Completa de Ganadores
Los Latin Grammy 2025 llegan hoy 13 de noviembre con Catriel y Paco Amoroso y Bad Bunny como favoritos. Aquí la lista completa de ganadores en todas las categorías.
La ceremonia de los Latin Grammy 2025 se celebra hoy 13 de noviembre de 2025 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Bad Bunny llega como el gran favorito con 12 nominaciones.
El dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso ocupa el segundo lugar en nominaciones. Tras su exitosa presentación en el Tiny Desk de NPR, el par de artistas se ha consolidado como una de las propuestas más innovadoras de la música latina, alcanzando 10 nominaciones en su primera participación en los Latin Grammy.
Te mostramos la lista completa de ganadores. Algunas categorías se entregan fuera de la ceremonia televisada y no aparecen en esta lista.
La ceremonia será transmitida por Univisión a partir de las 6:00 PM, hora de México.
Mejor Álbum de Música Tejana
Imperfecto, Vol. 2 - El Plan
Yo No Te Perdí - Gabriella
Reflexiones - Grupo Cultura
El Siguiente Paso (Live Session) - Marian y Mariel
Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.1/En Vivo) - Bobby Pulido - GANADOR
6 - Juan Treviño
Mejor Álbum de Música Norteña
El Plan & Manuel Alejandro - El Plan & Manuel Alejandro
Pasado, Presente, Futuro - La Energía Norteña
La Lotería - Los Tigres Del Norte - GANADOR
“V1V0” - Alfredo Olivas
Frente A Frente - Pesado
Mejor Álbum Merengue/Bachata
El Más Completo - Alex Bueno
Novato Apostador - Eddy Herrera - GANADOR
Milly Quezada Live Vol. 1 Desde El Teatro Nacional De República Dominicana - Milly Quezada
Mejor Álbum Tropical Contemporáneo
Calidosa - Mike Bahía
Puñito De Yocahú - Vicente García - GANADOR
Ilusión Óptica - Pedrito Martínez
Bingo - Alain Pérez
Fiesta Candelaria - Puerto Candelaria
Mejor Álbum Tropical Tradicional
Malena Burke Canta A Meme Solis, Vol. 1 - Malena Burke & Meme Solis
Raíces - Gloria Estefan
Caminando Piango Piango - Orquesta Failde - GANADOR
Mejor Video Musical Versión Corta
EL CLúB - Bad Bunny
Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer (Dlre) - BK’
#Tetas - CA7RIEL & Paco Amoroso - GANADOR
Cura Pa Mi Alma - Vera GRV
Full Time Papi - Guitarricadelafuente
Mejor Video Musical Versión Larga
Papota (Short Film) - CA7RIEL & Paco Amoroso - GANADOR
Iradoh - 3 Atos De Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça - Hodari
Mon Laferte, Te Amo - Mon Laferte
Lamento (Extended Cut) - Gaby Moreno
Milton Bituca Nascimento - Varios Artistas
Mejor Álbum Pop Tradicional
Bogotá - Andrés Cepeda - GANADOR
Cursi - Zoe Gotusso
Lo Que Nos Faltó Decir - Jesse & Joy
Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall - Natalia Lafourcade
Después De Los 30 - Raquel Sofía
Mejor Canción Pop
Bogotá - Andrés Cepeda
El Día Del Amigo - CA7RIEL & Paco Amoroso - GANADOR
Querida Yo - Yami Safdie & Camilo
Soltera - Shakira
Te Quiero - Nicole Zignago
Mejor Interpretación Reggaeton
Baja Pa’ Acá - Rauw Alejandro Featuring Alexis & Fido
Voy A Llevarte Pa PR - Bad Bunny - GANADOR
Dile A Él - Nicky Jam
Brillar - Lenny Tavárez
Reggaeton Malandro - Yandel Featuring Tego Calderón
Mejor Álbum de Rock
Legado - A.N.I.M.A.L
Luna En Obras (En Vivo) - Marilina Bertoldi
A TRES DÍAS DE LA TIERRA - Eruca Sativa
Gigante - Leiva
Novela - Fito Páez - GANADOR
Mejor Canción de Rock
La Torre - Renee - GANADORA
Legado - A.N.I.M.A.L
Sale El Sol - Fito Páez
TRNA - Ali Stone
VOLARTE - Eruca Sativa
Mejor Canción de Rap/Hip Hop
El Favorito De Mami - Big Soto Featuring Eladio Carrion
Fresh - Trueno - GANADOR
Parriba - Akapellah Featuring Trueno
Sudor Y Tinta - J Noa & Vakero
Thc - Arcángel
Mejor Álbum de Salsa
Big Swing - José Alberto “El Canario”
Fotografías - Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta - GANADOR
Mira Como Vengo - Issac Delgado
Infinito Positivo - Los Hermanos Rosario
Debut Y Segunda Tanda, Vol. II - Gilberto Santa Rosa
Mejor Canción de Pop/Rock
Ángulo Muerto - Leiva
Desastres Fabulosos - Jorge Drexler & Conociendo Rusia - GANADOR
Lucifer - Lasso
No llames lo mío nuestro - Joaquina
Tu Manera De Amar - Debi Nova
Un último vals - Joaquín Sabina
Mejor Álbum de Música Banda
4218 - Julión Álvarez y su Norteño Banda - GANADOR
25 Aniversario (Deluxe) - Luis Ángel “El Flaco”
Edición Limitada - Banda Ms De Sergio Lizarraga
Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato
SON 30 - Checo Acosta
El Último Baile - Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella - GANADOR
De Amor Nadie Se Muere - Karen Lizarazo
Baila Kolombia - Los Cumbia Stars
La Jerarquía - Peter Manjarrés & Luis José Villa
Mejor Canción Tropical
Ahora O Nunca - Gilberto Santa Rosa
Cariñito - Techy Fatule
La Foto - Luis Enrique
Nunca Me Fui - Fonseca & Rubén Blades
Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G - GANADORA
Venga Lo Que Venga - Fonseca, Rawayana
Mejor Álbum de Pop/Rock
Vándalos - Bandalos Chinos
Malhablado - Diamante Eléctrico
Malcriado - Lasso
El Último Día De Nuestras Vidas - Dani Martín
Ya Es Mañana - Morat - GANADOR
R - RENEE
Mejor Álbum de Música Alternativa
PARA QUIÉN TRABAJAS Vol. I - Marilina Bertoldi
Papota - CA7RIEL & Paco Amoroso - GANADORES
Bodhiria - Judeline
TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA - Latin Mafia
DAISY - Rusowsky
Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina
Orión (Sistek Remix) - Boza, Elena Rose & Sistek
Ella Quiere Techno - Imanbek & Taichu
QQQQ - Ela Minus
Rulay En Dubai (Extended) - (Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin)
Veneka - Rawayana Featuring Akapellah -GANADOR
Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana
Capaz (Merengueton) - Alleh, Yorghaki
DtMF - Bad Bunny - GANADOR
De Maravisha - Tokischa Featuring Nathy Peluso
La Plena W Sound 05 - W Sound Featuring Beele & Ovy On The Drums
Roma - Jay Wheeler
Grabación del Año
Baile Inolvidable - Bad Bunny
DtMF - Bad Bunny
El Día Del Amigo - CA7RIEL & Paco Amoroso
#Tetas - CA7RIEL & Paco Amoroso
Desastres Fabulosos - Jorge Drexler & Conociendo Rusia
Lara - Zoe Gotusso
Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G
Cancionera - Natalia Lafourcade
Ao Teu Lado - Liniker Featuring Amaro Freitas & Anavitória
Palmeras En El Jardín - Alejandro Sanz
Álbum del Año
Cosa Nuestra - Rauw Alejandro
DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny
Papota - CA7RIEL & Paco Amoroso
Raíces - Gloria Estefan
Puñito De Yocahú - Vicente García
Al romper la burbuja - Joaquina
Cancionera - Natalia Lafourcade
Palabra De To’s (Seca) - Carín León
Caju - Liniker
En Las Nubes - Con Mis Panas - Elena Rose
¿Y Ahora Qué? - Alejandro Sanz
Canción del Año
BAILE INoLVIDABLE - Bad Bunny
Bogotá - Andrés Cepeda
Cancionera - Natalia Lafourcade
DtMF - Bad Bunny
El Día Del Amigo - CA7RIEL & Paco Amoroso
Otra Noche De Llorar - Mon Laferte
Palmeras En El Jardín - Alejandro Sanz
Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G
#Tetas - CA7RIEL & Paco Amoroso
Veludo Marrom - Liniker, songwriter
Mejor Nuevo Artista
Alleh
Annasofia
Yerai Cortés
Juliane Gamboa
Camila Guevara
Isadora
Alex Luna
Paloma Morphy
Sued Nunes
Ruzzi
Mejor Álbum Pop Contemporáneo
Cuarto Azul - Aitana
Palacio - Elsa y Elmar
Al Romper La Burbuja - Joaquina
En Las Nubes - Con Mis Panas - Elena Rose
¿Y Ahora Qué? - Alejandro Sanz - GANADOR
Mejor Álbum de Música Urbana
DeBí TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny
Underwater - Fariana
Naiki - Nicki Nicole
MPC (Música Popular Carioca) - Papatinho
Elyte - Yandel
Mejor Canción Urbana
Cosas Pendientes - Maluma
DtMF - Bad Bunny
En La City - Trueno & Young Miko
LA MuDANZA - Bad Bunny
Xq Eres Así - Alvaro Diaz Featuring Nathy Peluso
Mejor Canción Alternativa
El Ritmo - Bandalos Chinos
Joropo - Judeline
Siento Que Merezco Más - Latin Mafia
(Sola) - Paloma Morphy
#Tetas - CA7RIEL & Paco Amoroso - GANADOR
Mejor Álbum Cantautor
Dos Hemisferios - Alejandro y Maria Laura
el cuerpo después de todo - Valeria Castro
Cancionera - Natalia Lafourcade
Cosas Que Sorprenden A La Audiencia - Vivir Quintana
Relatos - Ale Zéguer
Mejor Canción Cantautor
Aaeropuerto - Joaquina
Amarte sin que quieras irte - Camilú
Cancionera - Natalia Lafourcade
Como Un Pájaro - Silvana Estrada
Quisqueya - Vicente García
Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi
Mi Suerte Es Ser Mexicano - Pepe Aguilar
Alma De Reyna 30 Aniversario - Mariachi Reyna De Los Ángeles
¿Quién + Como Yo? - Christian Nodal
Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea
Mirada - Ivan Cornejo
Leyenda - DannyLux
Evolución - Grupo Firme
Palabra De To’s (Seca) - Carín León
Incómodo - Tito Double P
Mejor Canción Regional Mexicana
Hecha Pa’ Mí - Grupo Frontera
La Lotería - Los Tigres Del Norte
Me Jalo - Fuerza Regida y Grupo Frontera
¿Seguimos o No? - Lupita Infante
Si Tú Me Vieras - Carín León y Maluma
Tierra Trágame - Kakalo y Carín León
Mejor Canción de Raíces
Aguacero - Luis Enrique y C4 Trío
Como Quisiera Quererte - El David Aguilar & Natalia Lafourcade
El Palomo y La Negra - Natalia Lafourcade
Ella - Anita Vergara y Tato Marenco
Jardín del Paraíso - Monsieur Periné Featuring Bejuco
Lo Que Le Pasó A Hawaii - Bad Bunny
Compositor del Año
Edgar Barrera - GANADOR
João Ferreira
Pablo Preciado
Mónica Vélez
Ale Zéguer
Productor del Año
Rafa Arcaute y Federico Vindver - GANADORES
Edgar Barrera
Nico Cotton
Andres Torres y Mauricio Rengifo
Matheus Stiirmer
Mejor Música para Medios Visuales
Cada Minuto Cuenta (Banda Sonora De La Serie Original De Prime Video) - Pedro Osuna
Cien Años De Soledad (Banda Sonora De La Serie De Netflix) - Camilo Sanabria
El Eternauta (Banda Sonora De La Serie De Netflix) - Federico Jusid
In The Summers - Cabra
Pedro Páramo (Banda Sonora De La Serie De Netflix) - Gustavo Santaolalla