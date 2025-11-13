De Nodal y Ángela Aguilar a Maluma y Susana: Parejas que Brillan en los Latin Grammy
Estas son las parejas que han deslumbrado en la ceremonia de los Latin Grammy 2025. Desde Ángela Aguilar y Christian Nodal a Maluma y Susana Gómez
La noche del 13 de noviembre en Las Vegas es testigo de estilos y miradas cómplices y de amor sobre la alfombra roja de los Latin Grammy 2025. Más allá de las nominaciones y los escenarios, algunas parejas destacaron al llegar juntas, mostrando que el amor y la moda también tienen su protagonismo en la música latina.
El fenómeno no se reduce solo a la apariencia: el que una pareja acuda junta a un evento de esta magnitud refuerza mensajes de unidad y marca personal. En un momento donde la música latina atraviesa una expansión global, estas parejas se convierten también en embajadoras de estilo, amor y presencia mediática.
Estas son algunas de las parejas que robaron miradas en los Latin Grammy 2025, desde Christian Nodal y Ángela Aguilar a Gloria y Emilio Estefan
Maluma y Susana Gómez