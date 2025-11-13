De Nodal y Ángela Aguilar a Maluma y Susana: Parejas que Brillan en los Latin Grammy

La noche del 13 de noviembre en Las Vegas es testigo de estilos y miradas cómplices y de amor sobre la alfombra roja de los Latin Grammy 2025. Más allá de las nominaciones y los escenarios, algunas parejas destacaron al llegar juntas, mostrando que el amor y la moda también tienen su protagonismo en la música latina.

El fenómeno no se reduce solo a la apariencia: el que una pareja acuda junta a un evento de esta magnitud refuerza mensajes de unidad y marca personal. En un momento donde la música latina atraviesa una expansión global, estas parejas se convierten también en embajadoras de estilo, amor y presencia mediática.

Estas son algunas de las parejas que robaron miradas en los Latin Grammy 2025, desde Christian Nodal y Ángela Aguilar a Gloria y Emilio Estefan

Maluma y Susana Gómez

Maluma y Susana Gómez- Foto: Getty Images

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez. Foto: Getty Images

Sergio Ramos y Pilar Rubio

Sergio Ramos y Pilar Rubio. Foto: Getty Images

Christian Nodal y Ángela Aguilar

Christian Nodal y Ángela Aguilar. Foto: Getty Images

Marco Antonio Solís y Cristy Solís

Marco Antonio Solís y Cristy Solís. Foto: Getty Images

Gloria y Emilio Estefan