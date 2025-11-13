Inicio Entretenimiento Grammy Latino 2025: Comienza el Desfile de Estrellas en La Alfombra Roja

Grammy Latino 2025: Comienza el Desfile de Estrellas en La Alfombra Roja

Músicos, compositores, cantantes, agrupaciones y representantes de la música latina participan en la alfombra roja de Grammy Latino 2025. Mira a quiénes desfilaron por la alfombra roja.

Gala Montes

Gala Montes se encuentra entre las celebridades que comenzaron a llegar a la alfombra roja del Latin Grammy.

La alfombra roja del Grammy Latino 2025 volvió a encenderse con un desfile de celebridades que llenaron la noche de glamour y mucha música. Desde apuestas clásicas hasta looks arriesgados que obligaron a todos a voltear, conoce a las celebridades que desfilaron por la alfombra de la entrega de premios.

Cantantes de la talla de Fito Paez y Beto Cuevas y conductoras como Migbelis Castellanos y Alejandra Espinoza fueron de los primeros en llegar a la alfombra roja del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Hasta ahora también han desfilado Bellakath.

Mira aquí los looks que desfilaron por la alfombra roja del Grammy Latino 2025.

Video: Natalia Lafourcade, la Mujer Más Premiada en los Latin Grammy

 

Nota relacionada: Latin Grammy 2025: Esta Es la Lista Completa de Ganadores

Grammy Latino 2025: Comienza el desfile de estrellas

Nicki Nicole

Nathy Peluso

Nathy Peluso en los premios Latin Grammy 2025.

Aitana

Maluma

Maluma en los premios Latin Grammy 2025.

Adán Jodorowsky

Mon Laferte

Mon Laferte en los premios Latin Grammy 2025.

Alejandro Sanz

Lasso.

Lasso en los premios Latin Grammy 2025.

Vadhir Derbez.

Lenny Tavárez.

Lenny Tavárez en los Latin Grammy 2025.

Bellakath.

Gala Montes.

Gala Montes en el Grammy Latino 2025.

 

Beto Cuevas.

Fito Paez.

Fito Paez en el Grammy Latino 2025.

Alejandra Espinosa.

Migbelis Castellanos.

Migbelis Castellanos en el Grammy Latino 2025.

Sofía Reyes.

