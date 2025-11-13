Grammy Latino 2025: Comienza el Desfile de Estrellas en La Alfombra Roja

La alfombra roja del Grammy Latino 2025 volvió a encenderse con un desfile de celebridades que llenaron la noche de glamour y mucha música. Desde apuestas clásicas hasta looks arriesgados que obligaron a todos a voltear, conoce a las celebridades que desfilaron por la alfombra de la entrega de premios.

Cantantes de la talla de Fito Paez y Beto Cuevas y conductoras como Migbelis Castellanos y Alejandra Espinoza fueron de los primeros en llegar a la alfombra roja del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Hasta ahora también han desfilado Bellakath.

Mira aquí los looks que desfilaron por la alfombra roja del Grammy Latino 2025.

Video: Natalia Lafourcade, la Mujer Más Premiada en los Latin Grammy

Grammy Latino 2025: Comienza el desfile de estrellas

Nicki Nicole

Nathy Peluso

Aitana

Maluma

Adán Jodorowsky

Mon Laferte

Alejandro Sanz

Lasso.

Vadhir Derbez.

Lenny Tavárez.

Bellakath.

Gala Montes.

Beto Cuevas.

Fito Paez.

Alejandra Espinosa.

Migbelis Castellanos.

Sofía Reyes.

