Así Reaccionó el Cantante Alfredo Olivas al Supuesto Atentado en Tamaulipas

Después de que circulara el rumor de un supuesto ataque armado contra el cantante Alfredo Olivas, su equipo de trabajo publicó un comunicado para desmentir dicha información divulgada este 12 de noviembre de 2025; en N+ te decimos cómo reaccionó “El Patroncito”.

A través de su cuenta de Instagram, Alfredito Olivas aclaró los rumores que circulaban en redes sociales sobre un supuesto atentado ocurrido en Tamaulipas.

¿Qué dijo Alfredo Olivas en Instagram sobre supuesto atentado?

Acompañando su publicación con una fotografía actual, el intérprete dio a conocer que está en perfecto estado de salud, como una forma de tranquilizar a sus seguidores y frenar las especulaciones que causaron preocupación.

Fans muestran apoyo a Alfredo Olivas

Al volverse tendencia el supuesto atentado con Alfredo Olivas, los fans se volcaron con mensajes de ánimo y, de igual manera, expresaron su alivio, como una forma de manifestar su cariño, a uno de los artistas más reconocidos en la música regional mexicana.

Alfredo Olivas y el año 2015

El 28 de febrero de 2015, Alfredo Olivas fue acribillado en el escenario mientras estaba dando un concierto en Parral, Chihuahua.

Según la Fiscalía de Chihuahua, los hechos ocurrieron cuando Alfredito Olivas cortejó a una joven en su presentación y dicha situación molestó a la pareja de la mujer, eso causó una reacción de disparos en diversas ocasiones hacía el escenario.

Al menos seis balas impactaron en el cuerpo de Alfredo Olivas, tras el ataque relató el miedo de quedar invalido por el atentado. Desde entonces eso generó que Alfredo Olivas no diera conciertos en México y así evitar padecer una situación similar.

