Junior ‘H’ Acude a Fiscalía Para Rendir Declaración por Presunta Apología del Delito en Zapopan
N+
El cantante de regional mexicano, acudió a rendir declaración ante un agente del Ministerio Público; se analiza si la interpretación del tema podría constituir apología del delito.
El cantante de regional mexicano Antonio “N”, conocido artísticamente como “Junior H”, acudió la tarde del 12 de noviembre a la Fiscalía del Estado de Jalisco para rendir declaración ante un Agente del Ministerio Público de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social.
¿Por qué fue citado Junior "H" en la Fiscalía de Jalisco?
La comparecencia forma parte de una carpeta de investigación abierta por presunta apología del delito, derivada de la interpretación del tema “El Azul”, la noche del 28 de octubre, durante su presentación en el palenque de las Fiestas de Octubre en Guadalajara.
¿Cuál es la sanción por hacer apología del delito?
El Código Penal de Jalisco, en su Artículo 142, establece sanciones de uno a seis meses de prisión a quien provoque públicamente a cometer un delito o haga apología de este o de algún vicio, siempre que el delito no se haya ejecutado.
Tras su declaración, la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Varios continuará integrando la carpeta, a fin de determinar si existen los elementos suficientes para judicializar el caso.
