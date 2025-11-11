Se Registra Fuerte Incendio en Chatarrera de Guadalajara; Esto se Sabe

En estos momentos, se registra un incendio en una chatarrera de aproximadamente 100 metros cuadrados, ubicada en el cruce de la avenida República y la calle Román Morales, en el municipio de Guadalajara.

El fuego ha generado una densa columna de humo, visible desde diversos puntos de la ciudad

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, así como autoridades municipales y estatales, ya acuden al lugar para controlar la situación y evitar riesgos a los habitantes y comercios cercanos.

Protección Civil Jalisco informó que el fuego se propagó en un área aproximada de 20 x 100 metros, consumiendo plásticos, hules y basura acumuladas en el sitio. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, y las labores de enfriamiento y control continúan en la zona.

Las Noticias N+



