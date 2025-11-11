Se Registra Fuerte Incendio en Chatarrera de Guadalajara; Esto se Sabe
El siniestro genera una densa columna de humo negro visible desde distintos puntos de la ciudad; bomberos ya trabajan en el lugar para controlar el fuego
En estos momentos, se registra un incendio en una chatarrera de aproximadamente 100 metros cuadrados, ubicada en el cruce de la avenida República y la calle Román Morales, en el municipio de Guadalajara.
El fuego ha generado una densa columna de humo, visible desde diversos puntos de la ciudad
Elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, así como autoridades municipales y estatales, ya acuden al lugar para controlar la situación y evitar riesgos a los habitantes y comercios cercanos.
Protección Civil Jalisco informó que el fuego se propagó en un área aproximada de 20 x 100 metros, consumiendo plásticos, hules y basura acumuladas en el sitio. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, y las labores de enfriamiento y control continúan en la zona.
Las Noticias N+
