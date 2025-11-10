Pelea Entre Hermanos Termina Con el Asesinato de Uno de Ellos en Tlaquepaque

Una discusión entre hermanos terminó con la muerte de uno de ellos en San Pedro Tlaquepaque. El delito ocurrió dentro de un domicilio en la calle Santa Elena, en la colonia El Refugio.

Noticia relacionada: Asesinan a un Hombre y una Mujer a Balazos en San Pedro Tlaquepaque

Según vecinos, ellos lograron escuchar únicamente que la víctima estaba discutiendo con su hermana y posteriormente alcanzaron a oir un disparo con arma de fuego.

Efectivamente, un masculino de entre 30 y 35 años fue localizado al interior del domicilio José López, Comandante de la Policía de Tlaquepaque

¿Cómo encontraron a la víctima en la colonia El Refugio?

Elementos de la Policía de Tlaquepaque arribaron hasta la calle Santa Elena para verificar lo sucedido, hallando en el sitio a un hombre de aproximadamente 35 años sin vida, quien quedó tendido en la sala. Asimismo, paramédicos de la Cruz Verde confirmaron su deceso, explicando que el sujeto presentaba un impacto de bala a la altura del pecho.

Del crimen, se informó a la Fiscalía del Estado de Jalisco para que inicie las investigaciones correspondientes. Por el momento, se desconocen los motivos de la discusión entre los hermanos.

Finalmente el cuerpo fue trasladado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para continuar con los protocolos correspondientes. No se cuenta con personas detenidas por el homicidio.

Javier Sandoval / N+

Historias recomendadas: