Madre Logra Enterrar a su Hija 11 Años Después de su Muerte; el Cuerpo Estaba en el SEMEFO

La herida fue reabierta para la familia Pérez. Luego de más de 10 años buscando a Magdalena, hoy se volvieron a reunir con ella, pero no como soñaban: les entregaron su cuerpo, que estuvo durante 11 años en SEMEFO.

Nota relacionada: ¿Qué Pasa con los Hijos e Hijas de Víctimas de Feminicidio en Jalisco?

Fue en 2014 cuando Magdalena, de entonces 31 años, salió de su casa ubicada en Zapopan, pero ya nunca regresó.

Sus familiares de inmediato comenzaron la búsqueda y se emitió una ficha de desaparición. Desde ese entonces comenzó el calvario por no saber nada de ella. Su madre, la señora María de la Luz, asegura que acudió cada quince días, durante más de una década, a SEMEFO en espera de encontrar alguna prueba de que su hija estuviera ahí. La respuesta siempre fue la misma: un rotundo no, pese a las pruebas genéticas.

El cuerpo de Magdalena llego a Semefo tres meses después de su desaparición. Foto: N+

El pasado jueves 30 de octubre recibieron una llamada del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que los llenó de sentimientos encontrados. Sin brindar mayor explicación, les dijeron que el cuerpo de Magdalena siempre estuvo ahí.

En sí a mi hermana la encuentran a los tres meses de que ella desaparece y apenas el jueves pasado le dicen a mi mamá que sí la tenían ahí en Semefo y ella duró prácticamente 11 años ahí en Semefo. Belén, hermana de Magdalena

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses les informó que el cuerpo de Magdalena fue localizado en una fosa clandestina del fraccionamiento Lomas del Mirador en Tlajomulco de Zúñiga, apenas tres meses después de su desaparición.

Pues vuelves a vivir todo, ya sabíamos que quizá la íbamos a encontrar así, pero pues si ya la habían encontrado desde hace tiempo, por qué no nos dieron razón. Pues sí, mucho coraje e impotencia de saber que mi mamá iba cada 15 días, cada semana a Semefo y no le daban respuesta. Belén, hermana de Magdalena

Magdalena deja en la orfandad a tres hijos, quienes en ese momento tenían entre 4 y 10 años de edad. Su hermana Belén aseguró que la recordará alegre como era, pero también clama justicia y pide que estas historias, que reflejan la saturación del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, no se vuelvan a repetir.

Ella era una persona muy feliz, era muy alegre . Pues que, si llegan cuerpos, traten de localizar pronto a sus familiares, porque sí es una desesperación de no saber nada de ellos. Belén, hermana de Magdalena

Priscilla Velasco N+

Historias recomendadas: