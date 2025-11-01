Trasladan a Puente Grande a Presunto Asesino de Lalito, Adolescente Aficionado del Fútbol

La Fiscalía de Jalisco llevará a cabo la tarde de este sábado el traslado a Puente Grande de un presunto implicado en la muerte de Lalito, aficionado de las Chivas de 16 años

Los vehículos de los agresores de ‘Lalito’ fueron identificados. Foto: N+

El asesinato ocurrió la noche del viernes 24 de octubre, tras la serenata al equipo de futbol previa al Clásico Tapatío, en el hotel de concentración ubicado sobre avenida Mariano Otero, hasta donde arribaron sujetos que golpearon a un grupo de aficionados rojiblancos. La Fiscalía de Jalisco no ha informado aún cómo se llevó a cabo esta detención

Información en proceso...

