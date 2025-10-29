Padres Descubren el Cuerpo de un Hombre Mientras Llevaban a sus Hijos a la Secundaria en Zapopan

El cuerpo de un hombre fue localizado al lado de una escuela secundaria en la colonia El Briseño, del municipio de Zapopan. El cadáver fue descubierto por padres de familia que llevaban a sus hijos al plantel escolar.

Los hechos ocurrieron este 29 de octubre, cuando madres madres y padres de familia que llevaban a sus hijos a la Secundaria Número 81, descubrieron el cadáver del hombre, sobre el cruce de las calles Tlalpan y Santo Tomás, a unos metros del plantel educativo.

El cuerpo presentó cinco horas de evolución cadavérica

El cuerpo, que presentaba huellas de tortura, estaba junto a la banqueta, cerca de unas ramas y cubierto con bolas de comida para perro. Una vez que los paramédicos de la Cruz Verde revisaron el cadáver, mencionaron que tenía cinco horas de haber muerto.

Mientras se llevaba a cabo el procesamiento de la zona, se mantuvo un cierre total sobre la calle Tlalpan.

Aparentemente, ante la falta de indicios, las autoridades informaron que el cuerpo fue abandonado en el sitio.

Debido a que ninguna persona se acercó para identificar al fallecido, se mantiene en calidad de desconocido, y fue trasladado a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en espera de alguien lo reclame tras realizar la autopsia de ley.

Juan Pablo Ortega / N+

