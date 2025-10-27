SETRAN Permite a Camiones Desviar Ruta si les Lanzan Huevos el 31 de Octubre en Guadalajara

Ante los posibles incidentes y vandalismo que puedan afectar a la propiedad y a los camiones del transporte público de diferentes puntos del Área Metropolitana de Guadalajara el 31 de octubre, la Secretaría de Transporte Jalisco informó que se alertó a transportistas a reducir el número de viajes y usuarios a altas horas de la noche.

Noticia relacionada: Investigan Muerte de Policía de Guadalajara Atropellado por Camión en Tlaquepaque

Estas acciones de vandalismo están estrechamente relacionadas con lanzar huevos a personas y vehículos en la vía pública. A pesar de que el próximo viernes se registrarán más de tres millones de viajes, se espera que haya menos afectaciones para las unidades del transporte público.

Se reforzará la presencia policial en zonas donde hay más vandalismo

Mientras que en las zonas en donde se han presentado más hechos de vandalismo, se resaltó que se mantendrá coordinación con las comisarías municipales para reforzar la presencia policial.

De acuerdo a Diego Monraz Villaseñor, el Secretario de Transporte Jalisco, los choferes de los camiones podrán optar por cambiar su derrotero o evitar alguna calle en caso de ser víctimas del vandalismo.

No se descarta que si empieza a haber alguna situación de riesgo, pues el operador en cumplimiento de sus funciones de salvaguardar la integridad de sus viajes, de sus usuarios, pues prefiere cambiar de ruta o evitar alguna zona Diego Monraz Villaseñor, el Secretario de Transporte Jalisco

Monraz también agregó que los choferes de las unidades podrán tomar la decisión de terminar su viaje en caso de que se presenten incidentes de violencia o vandalismo, sin embargo, si detienen su derrotero sin motivo alguno, podrán recibir una sanción.

Ivonne Alcántar / N+

Historias recomendadas: