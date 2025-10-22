Investigan Muerte de Policía de Guadalajara Atropellado por Camión en Tlaquepaque

La Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación por el fallecimiento de un elemento de la Comisaría de Seguridad de Guadalajara, quien fue atropellado el 21 de octubre, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Se trata de Diego Pérez Villegas, quien murió después de ser atropellado aproximadamente a las 5:45 de la tarde, en la colonia La Llave.

El oficial iba a bordo de una motocicleta cuando un camión del transporte público intentó rebasarlo en sentido contrario, y al final impactó al policía, haciéndole pasar las llantas encima.

¿Quién era Diego Pérez?

Diego había salido del turno del 21 de octubre por la mañana, tenía dos años de servicios y se desempeñaba como policía de proximidad en la Comunidad Americana y Santa Tere.

El conductor del camión del transporte público fue detenido el mismo día del accidente y hasta ahora se mantiene bajo investigación.

Las autoridades están a la espera del dictamen de causalidad vial para establecer la responsabilidad de los hechos.

Se dio a conocer que antes de que el chofer del camión de la ruta 103 fuera detenido, trató de escapar, pero fue alcanzado por policías motorizados.

Moisés Hernández / N+

