Continúan Bloqueos en Carreteras de Jalisco; Agricultores Exigen el Pago Justo del Maíz

Las carreteras de Jalisco se encuentran colapsadas por las manifestaciones de productores de maíz, quienes exigen al gobierno federal un pago justo de 7,200 pesos por tonelada. La protesta, comenzó desde el inicio de la semana, mantiene paralizado el tránsito en distintos accesos y salidas de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Agricultores mantendrán bloqueos hasta llegar a acuerdo con las autoridades federales

Los agricultores aseguran que no retirarán los bloqueos hasta recibir una respuesta positiva por parte de las autoridades, pues acusan que los precios actuales no cubren ni los costos de producción. Mientras tanto, las filas de tráileres y vehículos particulares alcanzan varios kilómetros, afectando principalmente a quienes se dirigen hacia el Pacífico o al corredor industrial de El Salto.

¿Cuáles son los puntos que permanecen bloqueados?

De acuerdo con reportes actualizados, los puntos con bloqueos activos son los siguientes:

Autopista 54D Guadalajara–Colima (Km 40)

(Km 40) Autopista 90, caseta de Ocotlán

Carretera 15 Guadalajara–Nogales (Technology Park)

(Technology Park) Carretera 35 Guadalajara–Ocotlán (Cuitzeo, Ocotlán)

(Cuitzeo, Ocotlán) Carretera La Barca–Atotonilco el Alto (Vías del ferrocarril)

(Vías del ferrocarril) Autopista 15D, caseta de Zapotlán del Rey

Autopista 80D Guadalajara–Lagos de Moreno (Caseta de Tepatitlán)

(Caseta de Tepatitlán) Carretera 80 Guadalajara–Los Altos (Monumento al Huevo, Tepatitlán)

(Monumento al Huevo, Tepatitlán) Carretera 90 Guadalajara–Atotonilco (Cabecera municipal de Atotonilco)

(Cabecera municipal de Atotonilco) Carretera Tala–Santa Cruz de las Flores (Laboratorios Pisa)

Sólo se permite el paso a ambulancias y unidades de emergencia. Se recomienda a los automovilistas evitar las vías bloqueadas y buscar rutas alternas.

Josué Rubalcaba / N+

