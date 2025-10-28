“Ya Quiero Regresar a mi Casa”: Paciente con Cáncer Queda Varada por Bloqueos en Jalisco

Sandra Godínez es una de los cientos de afectados por los bloqueos carreteros en Jalisco por el paro de los agricultores manifestantes, quienes exigen que les sea pagada la tonelada de maíz en siete mil 200 pesos.

Noticia relacionada: Así se Ven Desde las Alturas los Bloqueos Carreteros por Agricultores Hoy en Jalisco

Antes de que cerraran los ingresos y las salidas a la Perla Tapatía, Sandra viajó desde Ocotlán a Guadalajara, a la Clínica del ISSSTE Valentín Gómez Farías, para que le realizaran su quimioterapia que necesita cada 21 días.

Después del cierre de la autopista Guadalajara-Morelia, pasó la noche en un albergue de la ciudad, sin embargo, confirmó que ya no aguantaba más y quería regresar a su casa.

Ayer me tocó una quimio, de hecho ahí me llevo mi medicamento en una hielera. Sí, porque si no se refrigera se va a echar a perder, de hecho, ahorita no hay medicamentos, tuve que comprarlos y es costoso, ahorita una quimio me sale de 40 a 50 mil pesos Sandra Godínez, paciente con cáncer afectada por los bloqueos carreteros

La mujer confirmó que no podía cancelar su cita, ya que se trata de un tema de vida o muerte.

Estoy cansada, ya quiero regresar a mi casa porque uno en su casa para recuperarse, entonces sí tomen cartas en el asunto Sandra Godínez, paciente con cáncer afectada por los bloqueos carreteros

Sandra mencionó que decidió volver a Guadalajara junto a su esposo, ya que la larga fila en la autopista Guadalajara-Morelia abarcaba más de 32 kilómetros.

Karina Fuerte / N+

Historias recomendadas: