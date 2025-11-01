Policía Detiene a Pareja en Motocicleta; Usaba Máscara de Oso y Portaba un Objeto Punzocortante

La Policía de Jalisco y la Policía de Guadalajara lograron la detención de una pareja que transitaba a bordo de una motocicleta usando máscaras de osos, en el cruce de las avenidas Washington y Federalismo, durante la noche de Halloween.

La detención ocurrió luego de que los ahora aprehendidos adoptaron una actitud evasiva al notar la presencia del convoy policial. Al realizarles una revisión conforme al protocolo, se les encontró un arma punzocortante.

Detienen a pareja con máscaras de osos. Foto: Policía de Jalisco

La pareja detenida será puesta a disposición de la autoridad correspondiente.

¿Qué hechos vandálicos se reportaron durante la Noche de Brujas 2025?

Un hombre lanzó una piedra contra un camión del transporte público en Guadalajara, a la altura de las estaciones Calzada Independencia y Lomas del Paraíso del sistema Mi Macro Periférico. El proyectil rompió una de las ventanas del vehículo e impactó en la cabeza de una pasajera.

El conductor detuvo la unidad de inmediato, lo que permitió que elementos de la Policía de Guadalajara detuvieran al agresor y le aseguraran una mochila que llevaba consigo.

La mujer lesionada fue trasladada a una unidad médica para recibir atención, donde posteriormente se reportó que su estado de salud es estable.

