Policía Municipal Muere en Agresión en San Antonio, Jalisco. Esto se Sabe

Un policía municipal muerto y otro lesionado fue el saldo de una agresión ocurrida en Unión de San Antonio, en la región Altos Norte de Jalisco.

El ataque se registró en la delegación El Saucillo de la Primavera, en los límites con León, Guanajuato.

De acuerdo con información oficial, personal de Seguridad Pública realizaba patrullajes de vigilancia sobre el camino a Rancho La Primavera, cuando, a la altura de la escuela Vicente Guerrero, sujetos armados comenzaron a dispararles, por lo que repelieron la agresión.

En el lugar falleció uno de los oficiales, mientras que otro resultó lesionado y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

¿Qué acciones han tomado las autoridades tras la agresión a policías en Unión de San Antonio?

Tras el ataque, los civiles armados escaparon a bordo de una camioneta negra con rumbo a la comunidad Rosa de Castilla. Aunque se activó un operativo de búsqueda, hasta el momento no se ha informado sobre su localización.

En un comunicado emitido por el gobierno municipal se informó que colaboran con la Fiscalía de Jalisco para esclarecer este ataque, además de que “no permitirán que la paz en su municipio se vea afectada”.

Por su parte, a través de sus redes sociales, Gabriela Hurtado, presidenta municipal de Unión de San Antonio, lamentó el hecho en el que perdió la vida Luis Armando Hernández Lozano.

