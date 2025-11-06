Joven de 22 Años Resulta Herido por Bala Perdida durante Riña en Zapopan

Un joven de 22 años terminó herido tras haber sido impactado por una bala perdida en el fraccionamiento Altaluz, del municipio de Zapopan, por lo que se dirigió a la Cruz Verde Niña Eva para recibir atención médica.

El joven acababa de salir de una reunión, cuando comenzó a escuchar varios disparos de arma de fuego provenientes de una riña entre otras personas. Ante los estruendos, empezó a correr hasta llegar a su casa, cuando se dio cuenta que su brazo izquierdo no dejaba de sangrar.

Al ver que uno de los disparos lo había alcanzado, se trasladó por sus propios medios hasta el puesto de socorros más cercano, en donde también arribaron elementos de la Policía de Zapopan y personal de la Fiscalía de Jalisco para tomar mando y conducción del caso.

Hasta ahora se desconoce si por este hecho hubo más personas lesionadas debido a que la víctima no pudo brindar más información o características de los sujetos que dispararon.

El joven sobrevivió y se encuentra estable de salud

Una vez que el joven fue estabilizado, su estado de salud se reportó estable.

Las autoridades ya se encuentran investigando en los cruces de la carretera a Colotlán y la Av. Juan Gil Preciado, en donde se presume que fue el punto en donde inició la balacera.

