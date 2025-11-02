Transporte Público Choca, Deja 20 Heridos y Vendedora de Frituras Resulta con Quemaduras

Más de 20 pasajeros resultaron lesionados, algunos de ellos con heridas de gravedad, luego de que, según testigos de la ruta 612, el conductor del camión se pasó el semáforo en fase preventiva. El accidente ocurrió en la colonia Progreso en Guadalajara, Jalisco

Esto provocó que la unidad impactara contra dos vehículos, derribara un árbol y finalmente se estrellara contra un poste de concreto.

Una mujer resultó con quemaduras por el accidente. Foto: N+

Uno de los automóviles involucrados fue proyectado hacia un puesto de frituras, donde una mujer sufrió quemaduras.

¿A dónde fueron trasladados los heridos por el accidente vial de transporte público en Guadalajara?

Los heridos fueron atendidos y trasladados por distintas unidades de emergencia, con la participación de paramédicos de Cruz Roja, Cruz Verde, SAMU Jalisco, así como elementos de Bomberos de Guadalajara, Protección Civil del Estado y Policía Vial.

Personal de la Comisión Federal de Electricidad también acudió al lugar para eliminar riesgos, ya que algunos cables se rompieron durante el accidente vial

