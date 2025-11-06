Cae Banda Delictiva en Lagos de Moreno; Uno de los Detenidos Tenía Ficha de Búsqueda

Cuatro hombres fueron detenidos en una aparente casa de seguridad ubicada en Lagos de Moreno, Jalisco. En el sitio, realizaban funciones de vigilancia y almacenaban diferentes drogas para posteriormente comercializarlas.

Los detenidos, identificados como Jesús ‘N’, Luis ‘N’, Alberto ‘N’y Arnoldo ‘N’, permanecerán en prisión preventiva oficiosa, de acuerdo a lo determinado por el Juez. Además, les impusieron cuatro meses para la investigación complementaria por los delitos de trata de personas, delincuencia organizada, entre otros.

Detectan a hombre con ficha de búsqueda entre los detenidos

Vale la pena mencionar que uno de los cuatro hombres detenidos contaba con una ficha de búsqueda por desaparición. Dicho oficio fue dado de baja conforme a la legislación aplicable en materia.

Por otro lado, se dice que presuntamente uno de los detenidos pertenecía a una célula delictiva del estado. Asimismo, se señaló que en el sitio, además de encontrar droga, localizaron armas de fuego.

Javier Sandoval / N+

